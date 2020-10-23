Çiftçilere ceviz yetiştiriciliği ve dijital satış semineri verildi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çiftçilere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ceviz yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi.

Sakarya nehri kenarındaki Belediye Göksu Düğün Salonunda Osmaneli İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü tarafından gerçekleşen seminer İki ana bölümden oluştu. Eğitim seminerinin ilk bölümünde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarımda dijitalleşmeye yönelik başlattığı Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) projesi anlatıldı. Proje sunumunu Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Müdürü Hatice Derya Aksu anlattı. Aksu “Bakanlığımızın tarımsal üreticiler ile alıcıların dijital ortamda buluşturup değer fiyatından alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla kurulan Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) tanıtımlarımız devam etmektedir. Çiftçilerimize DİTAP projesine nasıl kayıt olunduğu, doğrudan satış, ürünlerini alımı ve sistemin kullanımı hakkında bilgiler veriyoruz. Ayrıca ilçelerimizin köy kahvehanelerinde üreticilerimize, pazarlarında ve tarım ürünleri pazarlayan esnaflarımıza mahallinde DİTAP projesi hakkında bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılmakta olup, kayıt olmak isteyen üreticilerimize ve alıcılarımıza tarım il/ilçe müdürlük personelleri tarafından yardımcı olunmaktadır” dedi.

Seminerin ikinci Bölümünde Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Teknisyeni İlyas Balın, cevizin insan sağlığı açısından önemi ve sofradaki yeri, ceviz yetiştiriciliği, aşılama, hastalık ve zararlılar, budama teknikleri konularında katılımcılar bilgilendirildi.

Düzenlenen eğitim seminerine Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Ahmet Kaya, Belediye Sağlık İşleri Müdürü Abdullah Tetik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ve üreticiler katıldı.

