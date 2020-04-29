YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Çiftçilere müjdeli haber geldi

Çiftçilere müjdeli haber geldi

BURSA HABERLERİ  | 29.04.2020 11:45 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde buğday, arpa, mısır, ayçiçeği ve pancar üreticilerine müjdeli haber geldi.Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Türkiye Şeker Fabrikaları ve Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik’in de katıldığı toplantıda çiftçilere müjdeli haberler verdi.Başkan Aydın, Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın talimatlarıyla Türkiye’de zirai anlamda tarihi bir adım atıldığını belirtti.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde buğday, arpa, mısır, ayçiçeği ve pancar üreticilerine müjdeli haber geldi.
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Türkiye Şeker Fabrikaları ve Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik’in de katıldığı toplantıda çiftçilere müjdeli haberler verdi.
Başkan Aydın, Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın talimatlarıyla Türkiye’de zirai anlamda tarihi bir adım atıldığını belirtti. Hububat üretiminde sözleşmeli tarıma geçildiğini ifade eden Aydın, buğday, arpa, mısır ve ayçiçeği üreticileri ile sözleşme imzalanarak çiftçilere ekim ve sulama dönemlerini kapsayan avansların verileceğini belirtti.
Aydın, hasat sezonunda TMO tarafından açıklanan fiyatın yüzde 2 daha fazlasının fiyatı ile üreticiden alınarak, ürün teslimatından 5 gün sonra ödemelerin gerçekleştirileceğini söyledi. Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın talimatlarıyla vatandaşları bilgilendirmek amacıyla görevlendirilen Türkiye Şeker Fabrikaları ve Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik’i misafir eden Yenişehir Başkanı Davut Aydın, korona virüs salgını ile tüm dünyanın zor günlerden geçtiğini hatırlatarak, "Bu günlerde çiftçimizin yüzünü güldürecek kararlar alınması, sadece pancar üreticilerinin değil diğer üreticilerimizin de yüzünü güldürdü. Bu müjdeli haberleri vermekten memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararların ve yapılan işlerin çiftçimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Bursa Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:23
Sabah
05:59
Öğle
13:06
İkindi
16:55
Akşam
20:03
Yatsı
21:33

Bursa Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Bahar Eczanesi
Osmangazi
Balkan Eczanesi
Osmangazi
Berke Eczanesi
Yildirim
Can Eczanesi
Osmangazi
Emek Sağlık Eczanesi
Osmangazi
Gülhan Eczanesi
Nilufer
Karakız Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Jandarma korona virüs kontrolü yaparken uyuşturucu ele geçirdi

Jandarma korona virüs kontrolü yaparken uyuşturucu ele geçirdi

Önce öldürdüler, sonra yaktılar

Önce öldürdüler, sonra yaktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.