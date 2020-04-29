Çiftçilere müjdeli haber geldi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde buğday, arpa, mısır, ayçiçeği ve pancar üreticilerine müjdeli haber geldi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Türkiye Şeker Fabrikaları ve Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik’in de katıldığı toplantıda çiftçilere müjdeli haberler verdi.

Başkan Aydın, Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın talimatlarıyla Türkiye’de zirai anlamda tarihi bir adım atıldığını belirtti. Hububat üretiminde sözleşmeli tarıma geçildiğini ifade eden Aydın, buğday, arpa, mısır ve ayçiçeği üreticileri ile sözleşme imzalanarak çiftçilere ekim ve sulama dönemlerini kapsayan avansların verileceğini belirtti.

Aydın, hasat sezonunda TMO tarafından açıklanan fiyatın yüzde 2 daha fazlasının fiyatı ile üreticiden alınarak, ürün teslimatından 5 gün sonra ödemelerin gerçekleştirileceğini söyledi. Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın talimatlarıyla vatandaşları bilgilendirmek amacıyla görevlendirilen Türkiye Şeker Fabrikaları ve Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik’i misafir eden Yenişehir Başkanı Davut Aydın, korona virüs salgını ile tüm dünyanın zor günlerden geçtiğini hatırlatarak, "Bu günlerde çiftçimizin yüzünü güldürecek kararlar alınması, sadece pancar üreticilerinin değil diğer üreticilerimizin de yüzünü güldürdü. Bu müjdeli haberleri vermekten memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararların ve yapılan işlerin çiftçimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

