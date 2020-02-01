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Çiftçilere sahte tohum uyarısı

KARAMAN HABERLERİ  | 01.02.2020 14:05 | Son Güncelleme

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, çiftçilerin sahte tohuma karşı dikkatli olmasını istedi.Özellikle mısır ve pancar tohumunun tedarikinin yapıldığı bu günlerde üreticilerin yetkili bayilerden ihtiyaçlarını karşılamasını isteyen Bayram, “Sahte tohum ve ilaç piyasada ciddi manada çoğaldı.

Çiftçilere sahte tohum uyarısı

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, çiftçilerin sahte tohuma karşı dikkatli olmasını istedi.
Özellikle mısır ve pancar tohumunun tedarikinin yapıldığı bu günlerde üreticilerin yetkili bayilerden ihtiyaçlarını karşılamasını isteyen Bayram, “Sahte tohum ve ilaç piyasada ciddi manada çoğaldı. Hele hele yok satan mısır tohumları var. Bir tane fatura uyduruyorlar, yok şu bayiden çıktı diye. O faturayı da sizin önünüze atıyorlar. Son yıllarda yaşanan sahte ve tarihi geçmiş tohumlar maalesef emeklerimizi boşa çıkartmaktadır. Sizde sahte ve tarihi geçmiş tohum mağduru olmak istemiyorsanız aldığınız tohumların üzerindeki bitki pasaportunu muhakkak inceleyip şüphelendiğiniz tohumları da en yakın Tarım Müdürlüklerine şikayet edin. Unutmayın ki satılan sahte tohumlar, hem emeğinizden hem hasadınızın bereketinden çalar” diye konuştu.

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Yakamoz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
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Zeki Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Sıla Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Güneyyurt Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
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