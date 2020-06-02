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Çiftçilere ’tarım sigortası’ uyarısı

SAMSUN HABERLERİ  | 02.06.2020 16:52 | Son Güncelleme

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, çiftçileri ürettikleri tarım ürünlerine ’sigorta’ yaptırmaları konusunda uyardı.Son yıllarda yaşanan küresel iklim değişikliğinin etkisiyle bitkisel ve hayvansal üretimlerin meteorolojik olumsuz etkilendiğini dile getiren İbrahim Sağlam, “Don, dolu, fırtına, heyelan, deprem, yangın, sel ve su baskını gibi meteorolojik olaylar ilimiz içinde yetiştiriciliği yapılan tarım ürünleri için de risk oluşturmaktadır.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, çiftçileri ürettikleri tarım ürünlerine ’sigorta’ yaptırmaları konusunda uyardı.
Son yıllarda yaşanan küresel iklim değişikliğinin etkisiyle bitkisel ve hayvansal üretimlerin meteorolojik olumsuz etkilendiğini dile getiren İbrahim Sağlam, “Don, dolu, fırtına, heyelan, deprem, yangın, sel ve su baskını gibi meteorolojik olaylar ilimiz içinde yetiştiriciliği yapılan tarım ürünleri için de risk oluşturmaktadır. Bu nedenle çiftçilerimizin herhangi bir iklimsel olumsuzluk durumunda mağduriyet yaşamamaları için Tarım Sigortası’nı mutlaka yaptırmaları gerekmektedir. Tarım Sigortası yaptırmayan üreticilerimiz, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında olan riskler meydana geldiğinde 2090 sayılı tabii afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak devlet yardımlarından istifade edemeyecektir” dedi.
Üreticileri ürettikleri tarım ürünlerine sigorta yaptırmaları konusunda uyaran Sağlam, “Tarım Sigortası yaptırmak için son başvuru tarihlerimizin ürünler bazında; ayçiçeği için 10 Haziran 2020, mısır için 10 Haziran 2020, çeltik 30 Haziran 2020 ve tütünde ise 30 Haziran 2020 olarak belirlenmiş olup, çiftçilerimizin son güne kadar beklemeden derhal başvurularını yapmalarının kendi lehlerine olacağını hatırlatmak isterim. Bu hatırlatmalar ışığında sadece yapılması gereken; bir an önce size en yakın Tarım ve Orman İl/ ilçe Müdürlüklerimize başvurarak, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt yaptırmak veya mevcut kayıtların güncellenmesi ve ardından da yetkili şirket acenteleri aracılığıyla sigorta işlemlerinin yaptırılmasıdır. Bol bereketli afetsiz bir üretim sezonu diliyorum” diye konuştu.

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