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Çiftçilere uygulamalı budama eğitimi

ANTALYA HABERLERİ  | 20.02.2020 10:11 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından verimi arttırmak ve kaliteli meyve elde etmek için zeytin ve nar üreticilerine yönelik doğru budama teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.Kumluca Tarım İlçe Müdürlüğü ve Ziraat Odasının ev sahipliğinde yapılan uygulamalı nar ve zeytin budama teknikleri eğitimi, Sarıkavak Mahallesi’nde bulunan zeytinyağı fabrikasının yanındaki zeytin bahçesinde gerçekleştirildi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından verimi arttırmak ve kaliteli meyve elde etmek için zeytin ve nar üreticilerine yönelik doğru budama teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.
Kumluca Tarım İlçe Müdürlüğü ve Ziraat Odasının ev sahipliğinde yapılan uygulamalı nar ve zeytin budama teknikleri eğitimi, Sarıkavak Mahallesi’nde bulunan zeytinyağı fabrikasının yanındaki zeytin bahçesinde gerçekleştirildi. Doğru budama tekniklerinin anlatıldığı uygulamalı budama eğitimlerine çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinde Kumluca Ziraat Odası Zeytinyağı Fabrikası bahçesinde toplanan çiftçiler, birbirleriyle nar ve zeytin üretimi hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ardından zeytinliğe geçildi. Burada Antalya Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünden Suat Hayri Karaşal çiftçilere zeytin ve narda doğru budama tekniklerini anlattı.

"Zeytin altın ağacıymış"
Suat Hayri Karaşal, çiftçilere meyve ağaçlarının verimli, meyvelerin ise kaliteli olması için nar ve zeytin ağaçlarının doğru şekilde budanması gerektiğini anlattı. Karaşal, üreticilerin sorularını da yanıtladı.
Zeytin ve nar üreticisi Bilal Çaybaş, "Meyve fidanlarını dikiyorduk, sonra da meyvelerini topluyorduk. Ama bu eğitimde budamanın meyve ağaçlarının verimi ve meyvelerin kalitesinin iyi olmasında ne kadar önemli olduğunu anladık. Ziraat Odası Başkanlığına ve Tarım İlçe Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” dedi.
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise, “Kumluca’da örtü altı sera üretiminden sonra narenciye ve zeytin üretimi hızla artıyor. Zeytinlerimizi verimli hale getirmek için İl Tarım Müdürlüğünden gelen ekibimizle birlikte çiftçilerimize eğitim verdik. Bizler de bilgi aldık. Zeytinlerimizin verimli ve kaliteli meyve için mutlaka budama yapmamız gerekiyor. Bu eğitimi her yıl vereceğiz” diye konuştu.

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