YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Çiftçileri ziyaret eden Vali Sonel, ot biçti, fındığa ilaç attı, toprağa tohum dikti

Çiftçileri ziyaret eden Vali Sonel, ot biçti, fındığa ilaç attı, toprağa tohum dikti

06.05.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçileri ziyaret eden Vali Sonel, ot biçti, fındığa ilaç attı, toprağa tohum dikti

Ordu'da çiftçileri tarla ve bahçelerinde ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, motorla ot biçti, fındığa ilaç attı, toprağa tohum dikti.

Vali Sonel, beraberinde İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile Altınordu ilçesinde bazı mahallelere giderek, çiftçilik yapan vatandaşların bahçelerine ve tarlalarına konuk oldu.

Çiftçilerin üretim faaliyetlerini yerinde gören Sonel, ziyareti sırasında fındık bahçesinde motorla ot biçti, fındığa ilaç attı, tarlada fasulye tohumu dikti.

Bir süre üreticilere bu şekilde yardımcı olan Sonel, gazetecilere yaptığı açıklamada, tam kapanma sürecinde tarımsal faaliyetlerin sekteye uğramadan sürdürülmesi için üreticilere tüm kolaylıkların sağlandığına işaret etti.

Özellikle bu dönemde fındık bahçesinde yapılması gereken bakımlar olduğuna vurgu yapan Sonel, "Ordu'da fındık olmazsa olmazlarımızdan. Dünyada üretilen her dört fındıktan biri Ordu'da üretiliyor. Biz istiyoruz ki Ordu'daki çiftçilerimiz, yöre insanımız, bu süreci köylerinde, bahçelerinde, fındık bahçelerinin bakımı, ilaçlaması, gübrelemesi, temizliğinde geçirsinler. Böylece hem verimde hem kalitede artış olsun." dedi.

Kent genelinde tarıma yönelik güzel projelerin yürütüldüğüne de dikkati çeken Sonel, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın çok değerli projeleri var, hem de çok çalışkan Tarım İl Müdürümüz ve ekibimiz var. Hep beraber inşallah bu yıl bu fırsatı lehimize çevirmemiz lazım. Bizim üretmeye, çalışmaya ihtiyacımız var.

Onun için de bu tam kapanma sürecinde istedik ki insanlarımız kırsal mahallelerimize gitsinler bağlarında, bahçelerinde çalışsınlar. Fındık bahçelerinin bakımını yapsınlar, tarlalarını eksinler, diksinler. Bu isteğimizin, arzumuzun bugün yaptığımız ziyaretlerde karşılığını görmek, bizi mutlu etti."

Üreticilerde, kendilerini bahçelerinde ziyaret eden Sonel'e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Ordu'da "Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün" projesiyle engellilerin istekleri dinleniyorOrdu'da "Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün" projesiyle engellilerin istekleri dinleniyor

Ordu Namaz Vakitleri 6 Mayıs Perşembe

İmsak
03:32
Sabah
05:14
Öğle
12:30
İkindi
16:23
Akşam
19:37
Yatsı
21:11

Ordu Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Perşembe

Doğa Eczanesi
Altinordu
Güler Eczanesi
Altinordu
Naz Eczanesi
Altinordu
Karamustafa Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Seçkin Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Can Eczanesi
Unye
Derman Eczanesi
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.