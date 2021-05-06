Çiftçileri ziyaret eden Vali Sonel, ot biçti, fındığa ilaç attı, toprağa tohum dikti

Ordu'da çiftçileri tarla ve bahçelerinde ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, motorla ot biçti, fındığa ilaç attı, toprağa tohum dikti.

Vali Sonel, beraberinde İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile Altınordu ilçesinde bazı mahallelere giderek, çiftçilik yapan vatandaşların bahçelerine ve tarlalarına konuk oldu.

Çiftçilerin üretim faaliyetlerini yerinde gören Sonel, ziyareti sırasında fındık bahçesinde motorla ot biçti, fındığa ilaç attı, tarlada fasulye tohumu dikti.

Bir süre üreticilere bu şekilde yardımcı olan Sonel, gazetecilere yaptığı açıklamada, tam kapanma sürecinde tarımsal faaliyetlerin sekteye uğramadan sürdürülmesi için üreticilere tüm kolaylıkların sağlandığına işaret etti.

Özellikle bu dönemde fındık bahçesinde yapılması gereken bakımlar olduğuna vurgu yapan Sonel, "Ordu'da fındık olmazsa olmazlarımızdan. Dünyada üretilen her dört fındıktan biri Ordu'da üretiliyor. Biz istiyoruz ki Ordu'daki çiftçilerimiz, yöre insanımız, bu süreci köylerinde, bahçelerinde, fındık bahçelerinin bakımı, ilaçlaması, gübrelemesi, temizliğinde geçirsinler. Böylece hem verimde hem kalitede artış olsun." dedi.