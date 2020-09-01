Çiftçilerin baraj sularından yararlanması için belediye çalışıyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde üreticilerin Kureyşler Barajı sulama sisteminden daha fazla yararlnaması için, belediye tarafından çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz tarımında çok büyük katkısı olan Pınarbaşı ve Yalnızsaray bölgemizde bulunan tarım arazilerine su ulaşımı için gerekli çalışmaları başlattık. Bu kapsamda, Kureyşler Barajı sulama sisteminin, ilçemiz merkezinden yalnızsaray ve pınarbaşı mahallemizin gidiş geliş yollarına, çiftçilerimizin arazi sulaması için 300’ lük koruge boru yerleştirme işini yapmaktayız. Amacımız kısa sürede bu çalışmaları bitirip üreticimizin ekonomik açıdan daha fazla kazanç elde etmesini sağlamak. Ayrıca Kureyşler Barajı sulama sisteminden olabildiğince daha fazla çiftçimizin yararlanılmasını sağlamak’’ ifadelerini kullandı.

