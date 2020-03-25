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"Çiftçilerin kredi borcu ertelensin"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.03.2020 14:27 | Son Güncelleme

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, korona virüs nedeniyle çiftçilerin de zor günler geçirdiğini bildirdi.Erbaş, "Devletimiz birçok alan ve sektörde sosyal ve ekonomik paketler açıklamış, bunları devreye sokarak halkımıza destek olmuştur.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, korona virüs nedeniyle çiftçilerin de zor günler geçirdiğini bildirdi.
Erbaş, "Devletimiz birçok alan ve sektörde sosyal ve ekonomik paketler açıklamış, bunları devreye sokarak halkımıza destek olmuştur. Çiftçilerimizde bu zorlu süreçte sıkıntılı günler yaşamaktadır. Çiftçilerimizin borçları virüs salgını bitesiye kadar ertelenmeli ve daha sonra borçlar yapılandırılmalıdır" dedi.
Çiftçilerin hem virüs salgını hem de üretim maliyetlerinin sürekli artmasından dolayı, üretim yapamaz hale geldiklerini ifade eden MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, “Tarım, insanlık bakımından hayati öneme sahip stratejik bir sektördür. Tüm gelişmiş ülkeler bütçelerinin büyük bir bölümünü tarımsal desteklere ayırmaktadır. Tarımsal üretimdeki girdi maliyetlerinin artması ile üretim maliyeti oldukça artmıştır. Çiftçilerimiz alın terinin karşılığını alamamaktadır. Dolardaki dalgalanmalar nedeniyle tarımsal girdi maliyetleri artmış ve yüksek girdi maliyeti ile üretim yapan çiftçilerimiz Tarım Kredi Kooperatiflerine, bankalara ve tarımsal sulamadan dolayı elektrik dağıtım şirketlerine vadesi borçlarını ödemekte zorlanmaktadır. Çiftçilerimiz bu zor şartlar altında mücadele ederken, bir de tüm dünyayı etkisi altına alan salgının ülkemizde görülmesi ile artık iflas etme, üretim yapamama noktasına gelmiştir. Devletimiz salgın ile mücadeleyi büyük bir gayret ve çaba ile sürdürmektedir. İnanıyorum ki en kısa sürede bu salgından kurtulacağız. Salgının bittiği günlere kadar çiftçilerimizin borçları acilen ertelenmeli ve daha sonrada verdiğimiz kanun teklifinde olduğu gibi borçlar yapılandırılmalıdır" diye konuştu.
Erbaş, 9 Mart tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) çiftçilerin borçlarının ertelenmesi için bir kanun teklifi vermişti.

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