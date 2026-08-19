Bahar Candan babasının attığı mesajı paylaştı! Sert uyarı dikkat çekti

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan son yıllarda sık sık gündeme gelen bir isim. Bir süre önce ablası Nihal Candan'ın kaybıyla sarsılan Candan sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Bahar Candan bu sefer babası Prof. Dr. Hakan Candan ile arasında geçen WhatsApp yazışmalarını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Candan'ın ekran görüntüsünü yayınladığı mesajlarda, babası Hakan Candan'ın tepkisi ve uyarısı dikkat çekti.

Mesajda şu ifadeler yer alıyordu:

"Kartı da kaybetme artık, zihinsel engelli gibi davranmaya son verin lütfen. Önce müdüre mesaj at, sonra o olmasa bile birisine bırakır."