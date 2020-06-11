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Çiftçilerin sorunları tarım bakanına iletildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 11.06.2020 10:34 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya gelerek, Adıyaman’ın tarım sorunlarını görüştü.Bakanlıkta Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin hazır bulunduğu toplantıda Adıyaman’ın tarım sorunlarını görüşen ve Adıyaman’ın sulama başta olmak üzere, son zamanlarda meydana gelen dolu yağışından dolayı zarar gören çiftçilerimizin durumunu görüştü.Adıyaman’ın kurtuluşunun sulama projelerinin biran evvel bitirilmesinden geçtiğini belirten, Milletvekili Yakup Taş, Bakan Pakdemirli ile yapmış olduğu ikili görüşmede, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Turanlı’da eşlik etti.Adıyaman’ın yıllardır süren sulama projelerinin, önümüzdeki yıllar içerisinde bitirilmesi için, gerekli ödeneğin sağlanması gerektiğini belirten Milletvekili Taş, Bakan Pakdemirli’nin bu konuyu yakından takip edeceğini söyledi.Mayıs ayı sonunda Adıyaman’ın bazı bölgelerinde meydana gelen dolu yağışından dolayı zarar gören çiftçilerin, zarar tespit çalışması yapılan ve kredi borcu olan çiftçilerin kredi borçlarının erteleneceğini de aktaran Milletvekili Taş, çiftçilerin TARSİM sigortalarını yapmalarının hem kendileri için hem de ilin ekonomisi için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Çiftçilerin sorunları tarım bakanına iletildi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya gelerek, Adıyaman’ın tarım sorunlarını görüştü.
Bakanlıkta Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin hazır bulunduğu toplantıda Adıyaman’ın tarım sorunlarını görüşen ve Adıyaman’ın sulama başta olmak üzere, son zamanlarda meydana gelen dolu yağışından dolayı zarar gören çiftçilerimizin durumunu görüştü.
Adıyaman’ın kurtuluşunun sulama projelerinin biran evvel bitirilmesinden geçtiğini belirten, Milletvekili Yakup Taş, Bakan Pakdemirli ile yapmış olduğu ikili görüşmede, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Turanlı’da eşlik etti.
Adıyaman’ın yıllardır süren sulama projelerinin, önümüzdeki yıllar içerisinde bitirilmesi için, gerekli ödeneğin sağlanması gerektiğini belirten Milletvekili Taş, Bakan Pakdemirli’nin bu konuyu yakından takip edeceğini söyledi.
Mayıs ayı sonunda Adıyaman’ın bazı bölgelerinde meydana gelen dolu yağışından dolayı zarar gören çiftçilerin, zarar tespit çalışması yapılan ve kredi borcu olan çiftçilerin kredi borçlarının erteleneceğini de aktaran Milletvekili Taş, çiftçilerin TARSİM sigortalarını yapmalarının hem kendileri için hem de ilin ekonomisi için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Çiftçilerin sorunları tarım bakanına iletildi

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