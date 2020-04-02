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Çiftçilerin Tarım Krediye olan borçları 2 ay faizsiz ertelendi

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.04.2020 15:11 | Son Güncelleme

Çiftçilere kredi veren Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan üyelerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süre ile faizsiz olarak ertelendi.Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "30 Nisan 2020 tarihine kadar, yurt genelinde yürütülmekte olan icra ve iflas takipleri durdurulmuş olup, bu çerçevede yeni takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra edilmeyecektir.

Çiftçilere kredi veren Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan üyelerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süre ile faizsiz olarak ertelendi.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "30 Nisan 2020 tarihine kadar, yurt genelinde yürütülmekte olan icra ve iflas takipleri durdurulmuş olup, bu çerçevede yeni takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra edilmeyecektir. Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler, takip ve hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine, 180 gün beklenecektir. Çiftçilerimizin kredi borçları sebebiyle risk merkezindeki siciline "Mücbir Sebep" notu düşülmesi sağlanacaktır. Vadesi Nisan ve Mayıs aylarında dolacak olan kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecektir" açıklaması yapıldı.

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