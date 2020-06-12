YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Çiftçinin sulamada kullandığı elektrik tesisatı çalındı

Çiftçinin sulamada kullandığı elektrik tesisatı çalındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.06.2020 14:25 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da bir çiftçinin sulama amaçlı kullandığı ve değeri yaklaşık 50 bin lira olan elektrik tesisatı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Örcünlü kırsal Mahallesinde yaşandı.

Şanlıurfa’da bir çiftçinin sulama amaçlı kullandığı ve değeri yaklaşık 50 bin lira olan elektrik tesisatı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Örcünlü kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre çiftçilikle uğraşan A. A. isimli bir şahsın tarlasındaki kulübeye giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, değeri yaklaşık 50 bin lira olan elektrik tesisatı ile trafoyu çaldı. Sabah saatlerinde arazisini sulamak için tarlaya giden çiftçi, kulübenin camının kırık olduğunu ve elektrik tesisatı malzemesinin olmadığını fark ederek durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020 yılının en popüler telefonları 2020 yılının en popüler telefonları
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Aras Nehri poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl

Aras Nehri poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

(Özel) Van’da Haziran ayında karla mücadele

(Özel) Van’da Haziran ayında karla mücadele

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
03:12
Sabah
04:57
Öğle
12:30
İkindi
16:21
Akşam
19:52
Yatsı
21:30

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Cadde Eczanesi
Merkez
Cemiloğlu Eczanesi
Merkez
Cemre Eczanesi
Merkez
Çelikbey Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Merkez
Çalışkan Eczanesi
Akcakale
Birecik Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Canpolat’tan 19 Mayıs mesajı

Canpolat’tan 19 Mayıs mesajı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şanlıurfa’da tango…

Şanlıurfa’da tango…

Urfa'da Karakeçili serbest bırakıldı

Urfa'da Karakeçili serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.