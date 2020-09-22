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Çiftçinin ürünlerinin korunmasında işbirliği devam edecek

MANİSA HABERLERİ  | 22.09.2020 17:00 | Son Güncelleme

Manisa Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ’ı ziyaret etti.

Çiftçinin ürünlerinin korunmasında işbirliği devam edecek

Manisa Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ’ı ziyaret etti. Ziyarette odanın ve jandarmanın yaptığı çalışmalar ele alınırken, üreticinin mallarının korunması konusunda daha fazla birlikte hareket edilmesi gerektiği ifade edildi.
Manisa’nın tarım şehri olduğunu söyleyen Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, “Manisa’da tarım alanlarımız genelde jandarmanın güvenliğini sağladığı bölgede kalıyor. Sürekli jandarma başta olmak üzere güvenlik güçlerimizle her zaman iyi ilişkiler içerisindeyiz. Çiftçiyi, çiftçinin ektiği ürünlerin korunmasında birlikte hareket ediyoruz. Ziyarette genel olarak bir değerlendirmede bulunduk. Oda olarak her zaman güvenlik güçlerimizin yanındayız. Jandarma Komutanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.

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