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Çiftçiye "anız yakmayın" uyarısı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 13.06.2020 09:29 | Son Güncelleme

Erzincan Tarım İl Müdürlüğünce çiftçilere anız yakılmaması hususunda uyarılarda bulunularak anız yakmanın her dekar için 73,68 TL idari para cezası olduğu hatırlatıldı.Anız yakmanın önlenmesine ilişkin Valilik tebliği yayımlandı.

Çiftçiye "anız yakmayın" uyarısı

Erzincan Tarım İl Müdürlüğünce çiftçilere anız yakılmaması hususunda uyarılarda bulunularak anız yakmanın her dekar için 73,68 TL idari para cezası olduğu hatırlatıldı.
Anız yakmanın önlenmesine ilişkin Valilik tebliği yayımlandı. Tebliğin amacı; tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın yapısının ve çevrenin korunarak doğal denge içerisinde toprak verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi için alınacak alternatif tedbirlerle ilgili de teknik personelin, çiftçilerin eğitilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak olarak belirtildi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin hasat döneminin ardından çiftçilerin bir kısmının bütün uyarılara rağmen hala anız yaktığına dikkat çekti.
Şahin, “Anız yangınları çevre, insan sağlığı ve doğal dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Söz konusu tebliğ yayımlanarak bütün ilçelerimize, ilgili kamu kurum kuruluşları ile muhtarlıklara yapacakları iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme mahiyetinde gönderilmiştir." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2020/1 no’lu Tebliğ’inin," l" bendini; "Anız yakanlara her dekar için 73,68 TL idari para cezası ve ayrıca anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır.’ hükmü ile karşılaşmamaları için tüm vatandaşlarımızın Valilik Tebliğe uymaları gerekmektedir.

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