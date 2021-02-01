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Çiftçiye bir buçuk milyon liralık hibe desteği

01.02.2021 18:00 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir buçuk milyon liralık hibe desteği verilecek.Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki sulama ihtiyacı olan çiftçi ve üreticilere damlama, basınçlı ve modern sulama sistemleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe ve destek veriliyor.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir buçuk milyon liralık hibe desteği verilecek.
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki sulama ihtiyacı olan çiftçi ve üreticilere damlama, basınçlı ve modern sulama sistemleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe ve destek veriliyor. Konu ile ilgili olarak Tarım ve Orman Şanlıurfa İl Müdürlüğü tarafından Bozova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bölgedeki bazı çiftçilerin katıldığı toplantıda hibe ile ilgili bilgiler aktaran yetkililer, hibenin bir buçuk milyon TL’ye kadar olacağını açıklandı. Çiftçi ve üreticiler de toplantıda gerek sulama sistemleri ile ilgili gerekse bölgede tarımla ilgili sorunları da dile getirdi. Toplantıda hangi alanlarda hibe alınacağı da aktarıldı. Sulama sistemlerinin yanı sıra büyükbaş, küçükbaş ve sera alanlarında hibe verileceği, hibe başvurularının ise sistem üzerinde verileceği belirtildi.

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