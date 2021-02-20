YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Çiftçiye gübre ve hububat desteği

Çiftçiye gübre ve hububat desteği

20.02.2021 14:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çiftçiye gübre ve hububat desteği

Gübre ve hububat desteklemelerinin arttırılması üreticinin yüzünü güldürdü.Mustafakemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başta gübre olmak üzere buğday, arpa ve çavdar gibi ürünlerde çiftçiye desteğin arttırılmasına yönelik sözlerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Gübre ve hububat desteklemelerinin arttırılması üreticinin yüzünü güldürdü.
Mustafakemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başta gübre olmak üzere buğday, arpa ve çavdar gibi ürünlerde çiftçiye desteğin arttırılmasına yönelik sözlerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Başkan Aydemir, gübre desteklerinin iki katına çıkartılması ayrıca buğday, arpa, çavdar gibi hububat ürünlerinde dekar desteğinin 16 TL’ye yükseltilmesini değerlendirdi.
Yerli üretimin daha çok önem kazandığı salgın döneminde tarımsal üretimin sekteye uğratılmaması gerektiğini, bu dönemde ithalatın pahalı hale geldiğini, para olsa da ürün bulmanın zorlaştığını vurgulayan Aydemir, “Üre gübresi fiyatında Aralık ayından bu yana yüzde 30,4’lük, geçen yılın Ocak ayına göre ise yüzde 70’lik bir artış yaşandı. Geçen yıl Ocak ayında tonu bin 765 TL, Aralık ayında tonu 2 bin 300 TL olan üre gübresi bugün 3 bin TL’den satılıyor. Diğer gübrelerden amonyum nitrat (yüzde 26) fiyatı aylıkta yüzde 17,9, yıllıkta yüzde 63,4, kompoze gübre (20.20.0) fiyatı ise aylıkta yüzde 16,2 ve yıllıkta yüzde 54,8 arttı. Artan gübre fiyatlarına karşın çiftçiye gübre desteğinin iki katına çıkartılması olumlu bir gelişmedir” dedi.
Son dönemde tarımsal girdi fiyatlarındaki artışın üreticiyi endişelendirdiğini kaydeden Mustafakemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir, “Gübre tarımsal üretimdeki en önemli girdilerden biridir ve üretimi yüzde 50’ye kadar artırabilmektedir. Yoğun gübre kullanımının başlayacağı önümüzdeki günleri düşünerek, üretimin aksamaması için artan gübre fiyatlarına acilen müdahale edilmesi gerekiyordu. Cumhurbaşkanımız, gübre desteklerini küresel emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak yüzde 100 artışla iki katına çıkartacaklarını açıkladı. Ayrıca buğday, arpa, çavdar gibi hububat ürünlerinde dekara 8 TL olan destekte 16 TL’ye yükseltilecek. Organik gübre kullanan üreticilerimize dekara 10 TL olan destekleme ödemesi de dekara 20 TL olarak artacak. Bu destek ödemeleri çiftçilerimizin kaynağa en çok ihtiyaç duydukları ilkbahar döneminde hesaplarına yatırılacak” diye konuştu.

Çiftçiye gübre ve hububat desteği

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!

Bursa Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:44
Öğle
13:23
İkindi
16:22
Akşam
18:52
Yatsı
20:10

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Alagöz Eczanesi
Nilufer
Alagöz Eczanesi
Nilufer
Alagöz Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Mudanya Evciler Göleti projesi başlıyor

Mudanya Evciler Göleti projesi başlıyor

Mudanya Evciler Göleti projesi başlıyor

Mudanya Evciler Göleti projesi başlıyor

Yazarlık atölyesi mezunları sertifikalarını aldı

Yazarlık atölyesi mezunları sertifikalarını aldı

Komşudan uyumayan kütüphaneye ziyaret

Komşudan uyumayan kütüphaneye ziyaret

En fazla atıf alan ve H endeksi en yüksek akademisyenler listesinde 99 BUÜ’lü

En fazla atıf alan ve H endeksi en yüksek akademisyenler listesinde 99 BUÜ’lü

Can dostlar için kış öğünü

Can dostlar için kış öğünü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.