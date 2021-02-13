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Çiftçiyi zor günler bekliyor

13.02.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Çiftçiyi zor günler bekliyor

Amasya’nın Taşova ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle badem ve erik gibi meyve ağaçları çiçek açtı.Hava sıcaklığı ilçede geçen haftadan bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Amasya’nın Taşova ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle badem ve erik gibi meyve ağaçları çiçek açtı.
Hava sıcaklığı ilçede geçen haftadan bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Pek çok meyve ağacı yalancı bahara aldanıp çiçeklendi. Taşova’ya bağlı Alpaslan köyünde yaşayan üniversite öğrencisi Durmuş Efe Albayrak, hava sıcaklığının dengesizliğinin doğayı da etkilediğini söyledi. 2-3 haftadır hava sıcaklıklarının yükseldiğini belirten Albayrak, “Öğrenciyim Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde yaşıyorum. Mevsim normallerinin üzerinde geçen hava sıcaklıkları nedeniyle maalesef çiçeklerimiz bu aylarda açmaması gerekirken ağaçlarımız çiçek açtılar. Küresel ısınmadan dolayı havaların sıcak gitmesi, iklim değişikliğine neden oldu. 2-3 haftadır rahatlıkla bunların 20 derece üzerinde hava olması adeta ağaçları da kandırdı ve çiçek açtı. Ağaçlar çiftçiye büyük sıkıntılar yaşatabilir bu yaz. İlerleyen günlerde birkaç gün sonra balkanlardan soğuk havasının geleceğini söylediler ve bu da çiçeklerin yanması ağaçların yanmasına neden olabilir. Çiftçiyi zor günler bekliyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Çiftçiyi zor günler bekliyor

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