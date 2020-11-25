YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Çifteler’de muhtarların Öğretmenler Günü ziyaretleri

Çifteler’de muhtarların Öğretmenler Günü ziyaretleri

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.11.2020 11:12 | Son Güncelleme

Çifteler’ de 28 mahallenin muhtarını temsilen Sakarya mahallesi muhtarı Dilaver Demiröz ve Adalar mahallesi muhtarı Süleyman Çimen, ‘Öğretmenler Günü nedeniyle, Çifteler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fırat Atalay’ı ve Çifteler’de bulunan 18 okul müdürünü makamlarında ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutladılar.Ziyaretlerle ilgili ortak açıklama yapan muhtarlar, "Mustafa Kemâl Atatürk ‘Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ veciz sözü öğretmenlerimize hitaben söylemiştir.

Çifteler’ de 28 mahallenin muhtarını temsilen Sakarya mahallesi muhtarı Dilaver Demiröz ve Adalar mahallesi muhtarı Süleyman Çimen, ‘Öğretmenler Günü nedeniyle, Çifteler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fırat Atalay’ı ve Çifteler’de bulunan 18 okul müdürünü makamlarında ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutladılar.
Ziyaretlerle ilgili ortak açıklama yapan muhtarlar, "Mustafa Kemâl Atatürk ‘Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ veciz sözü öğretmenlerimize hitaben söylemiştir. Öğretmenlerimiz; yetiştirdikleri öğrencileriyle, ülkemizin her alanda yükselip muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasının temel direkleridir. Çifteler’de eğitimin kalitesini artırmak için yüksek performans gösteriyorsunuz ve başarıya ulaşması için elinizden gelen tüm gayretleri gösteriyorsunuz. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz’’ dedi.
Çifteler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fırat Atalay ve Çifteler’de bulunan 18 okul müdürü; ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
06:19
Sabah
07:47
Öğle
12:50
İkindi
15:21
Akşam
17:43
Yatsı
19:06
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.