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Çiftler nikah kıymak için 14 Şubat’ı tercih ettiler

MALATYA HABERLERİ  | 14.02.2020 17:46 | Son Güncelleme

Malatya’da çiftler, nikah için 14 Şubat Sevgililer Günü’nü seçti.Evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü’nü bekleyen çiftler, bu özel günde dünya evine girdiler.

Malatya’da çiftler, nikah için 14 Şubat Sevgililer Günü’nü seçti.
Evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü’nü bekleyen çiftler, bu özel günde dünya evine girdiler. Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda bugün 25 çift kıyılan nikahla dünya evine girdi. Sevgililer Günü’nde nikah kıydıran çiftlerden Begüm Doğan ve Oğuzhan Coşkun çifti, “Çok mutluyuz, bu özel günde nikahımızı kıymak istedik” dedi.
Aylar önce bugünü seçtiklerini dile getiren Merve Kıyat ve Selçuk Koç çifti ise, “14 Şubat’ı özellikle tercih ettik. Gayet güzel bir gün, unutulmayacağını zaten düşünüyoruz” diye konuştu.

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Sabah
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Öğle
12:46
İkindi
15:42
Akşam
18:09
Yatsı
19:26

Malatya Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Ferah Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Tolga Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
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