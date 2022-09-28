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Çiftliği andıran uygulama ve araştırma merkezi bölge çiftçisine de hizmet verecek

28.09.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bor ilçesinde 5 bin kanatlı, 80 büyükbaş ve 200 küçükbaş hayvanla faaliyet gösteren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, hayvansal ve tarımsal araştırmalarla bölge çiftçisine de katkı sağlayacak - Merkezin Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu: - "Çiftçi Eğitim Merkezini en kısa sürede aktif hale getirip, burada yatılı olarak eğitim vereceğimiz çiftçileri bilinçli birer üretici olarak bölgelerine göndermek istiyoruz"

NİĞDE (AA) - HARUN REŞİT YILDIKO - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, modern tesisi ve yaptıkları araştırmalarla öğrencilerin yanı sıra bölge çiftçisine de hizmet verecek.

Bor ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 dekarda kurulan merkezde, 80 büyükbaş, 200 küçükbaş ve 5 bin kanatlı havyan yetiştiriliyor.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğrencilerinin uygulama yapma imkanı bulduğu merkezde, bölge çiftçisine de tarım ve hayvancılıkla ilgili her türlü konuda danışmanlık ve eğitim hizmeti verilmesi planlanıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, AA muhabirine, araştırma merkezinin üniversite için çok önemli olduğunu söyledi.

Niğde'nin tarım ve hayvancılıkla ön plana çıktığını belirten Uslu, şöyle konuştu:

"Merkezde, son bir yılda önemli değişiklikler yaptık. Özellikle küçükbaş, büyükbaş hayvancılık, arıcılık ve kanatlı hayvanlar gibi birimlerin başına bu işleri çok iyi bilen öğretim üyelerimizi getirdik ve yeni bir yapılanmaya gittik. Bunun sonucunda da gerek kanatlı gerek büyükbaş hayvancılıkta verimliliğimiz çok arttı. Merkezi her geçen yıl geliştirmek istiyoruz. Devletin imkanlarını vatandaşlarla paylaşmak istiyoruz. Burada, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında geleceğin çiftçilerini yetiştirmek istiyoruz. Bu merkez her geçen yıl kente daha çok fayda sağlayacaktır."

Merkezin Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu ise 2017'de açılan merkezin amacının tarım ve hayvancılıkta sorunların tespitine yönelik araştırmalar ile çalıştaylar yapmak ve paneller, kongreler düzenlemek olduğunu anlattı.

Çiftçilere de merkezde her türlü hizmet vermek istediklerini aktaran Şekeroğlu, şunları kaydetti:

"Çiftçi Eğitim Merkezini en kısa sürede aktif hale getirip, burada yatılı olarak eğitim vereceğimiz çiftçileri bilinçli birer üretici olarak bölgelerine göndermek istiyoruz. Aynı zamanda geleceğin çiftçilerini belirlemek amacıyla genç çiftçileri de burada eğitmek istiyoruz. Bu amaçla İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle iş birliği yaparak, lise son sınıf öğrencilerini merkeze getirerek misafir etmek istiyoruz. Öğrencilere bölgedeki araştırma merkezinin, görev ve faaliyetlerini tanıtarak içlerinden ziraat mühendisliğine yönelecekleri arıyoruz."

- "Bölgenin ana arı ihtiyacını da karşılamaya çalışacağız"

Şekeroğlu, merkezdeki 1600 dönüm arazinin tarıma elverişli olduğunu dile getirerek, şu anda yaklaşık 200 dönümde ekim yaptıklarını bildirdi.

Süt sığırcılığı işletmesinde sağım yapılan 35 inekten günlük ortalama 900 kilogram süt sağıldığına dikkati çeken Şekeroğlu, şöyle konuştu:

"Sütleri, robotik sağımla el değmeden üretime kazandırıyoruz. Yine koyunculuk işletmesinde bulunan 200 koyunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunları seleksiyonla ıslah ederek canlı ağırlıklarını ve döl verimlerini artırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu ıslah çalışmalarının yine bölgemize önemli katkılarda bulunacağını düşünüyoruz. Tavukçulukta 5 bin yumurtacı hayvan var. Mobil arıcılık sistemini kurduk. Bu sistemle bölgedeki meyve üretiminde ürün artışını sağlayacağımızı düşünüyoruz. Yaklaşık 350 kovan kapasitemiz var. Önümüzdeki yıl 200, daha sonraki süreçte de tam kapasiteye geçeceğiz ve bölgenin ana arı ihtiyacını da karşılamaya çalışacağız."

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