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Çığ altında kalanlar yaşadıklarını anlattı

VAN HABERLERİ  | 05.02.2020 19:36 | Son Güncelleme

Kendi imkanlarıyla çıkan Salih Kaplan: - "Çığın altında kalan bir minibüs haberinin ardından bizler de oraya gittik. Kalabalığın olduğu yerde bekliyorduk. Bir ses duyduk. Ardından kendimi karın içinde buldum"

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen ikinci çığın altında kalanlar yaşadıklarını anlattı.

Van-Bahçesaray kara yolundaki çığ felaketinden kurtulan yaralıların, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam ediyor.

Yaralılardan Mehmet Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çığın altında kalanların çıkarılması için bölgeye gittiğini söyledi.

Yardım ettikleri sırada ikinci çığ düştüğünü dile getiren Güler, "Beni bir kenara savurdu. Sonra beni çığın altından çıkardılar. Kaç kişinin çığ altında olduğunu bilmiyorum." dedi.

Çığın altından kendi imkanlarıyla çıkan Salih Kaplan da şunları kaydetti:

"Çığın altında kalan bir minibüs haberinin ardından bizler de oraya gittik. Kalabalığın olduğu yerde bekliyorduk. Bir ses duyduk. Ardından kendimi karın içinde buldum. Epeyce karın içinde sürüklendim. Sonra kendi imkanlarımla karı açtım ve ışığı gördüm. Oradan dışarı çıktım. Önce iyiydim ama çıkınca sol tarafımın uyuştuğunu hissettim."

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Anahtar Kelimeler:
Bahçesaray Çığ Van

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