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  4. Çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okutuldu

Çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okutuldu

MUŞ HABERLERİ  | 09.02.2020 14:07 | Son Güncelleme

i Şerif okuyarak dua ettiler.ADEM’deki kadın usta öğreticiler ve kursiyerler, Bahçesaray’da meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okuyarak dua etti.

i Şerif okuyarak dua ettiler.
ADEM’deki kadın usta öğreticiler ve kursiyerler, Bahçesaray’da meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okuyarak dua etti. Bahçesaray’daki çığ faciasının görüntülerini izlediklerini belirten kadınlar, “Van Bahçesaray’da 41 vatandaşımız maalesef çığ altında kalarak şehit oldu. Hayatını kaybedenlerin mekanları cennet olsun. Bulanık ADEM’de bayanlar olarak Yasin-i Şerif okuduk ve dualarımızı yapıyoruz. Buradan bütün ailelere sabırlar diliyoruz” dediler.

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