YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Çığ şehidi için Tosya’da mevlit okundu

Çığ şehidi için Tosya’da mevlit okundu

KASTAMONU HABERLERİ  | 14.02.2020 14:04 | Son Güncelleme

Çığ felaketinde şehit olan Ufuk Deniz için Kastamonu’nun Tosya ilçesinde mevlit okundu.Geçtiğimiz günlerde Van ilinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Ufuk Deniz için memleketi Tosya ilçesinde Mevlid-i Şerif okundu.

Çığ felaketinde şehit olan Ufuk Deniz için Kastamonu’nun Tosya ilçesinde mevlit okundu.
Geçtiğimiz günlerde Van ilinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Ufuk Deniz için memleketi Tosya ilçesinde Mevlid-i Şerif okundu. Hayır sahipleri öncülüğünde Abdurrahmanpaşa Camiinde okutulan Mevlid-i Şerif yatsı namazının kılınmasının ardından başladı.
İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği programda; dün görevlileri tarafından mevlidi şerif ve Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı tarafından Şehit Ufuk Deniz ve tüm şehitler için dua edildi. Program duanın ardından sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Mersin’de 136 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

Mersin’de 136 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

DSİ Erzurum’da 6 baraj 14 gölet yaptı

DSİ Erzurum’da 6 baraj 14 gölet yaptı

Kastamonu Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
13:04
İkindi
15:55
Akşam
18:23
Yatsı
19:44

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Özcan Eczanesi
Merkez
Yurt Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kastamonu'da eşini silahla yaralayan kişi yaşamına son verdi

Kastamonu'da eşini silahla yaralayan kişi yaşamına son verdi

Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı

Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı

Kastamonu’da okullara kar tatili

Kastamonu’da okullara kar tatili

Gaziye madalyasını Kaymakam Pişkin verdi

Gaziye madalyasını Kaymakam Pişkin verdi

Kastamonu’da Trafik Kazası: 1 Ölü

Kastamonu’da Trafik Kazası: 1 Ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.