Çığda hayatını kaybedenlerin anısına mescit ve çeşme inşa edildi

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde geçen sene yaşanan çığ faciasında hayatını kaybeden 42 kişinin anısına mescit ve çeşme yaptırıldı.

Çatak Belediyesi ve Van Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından Çatak-Van karayolunun 15. kilometresindeki Görentaş bölgesinde yaptırılan mescit ve çeşme tamamlandı. Şiirt’in Pervari ilçesiyle Van’ın Çatak ve Bahçesaray ilçe güzergahında yapılan mescit ve çeşmenin tamamlandığını dile getiren Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, “4-5 Şubat 2020’de meydana gelen çığ felaketinde aralarında güvenlik güçlerimizin de bulunduğu 42 vatandaşımızı şehit vermiştik. Onlar can kurtarmak için canlarını feda ettiler. Hiç düşünmeden göstermiş oldukları cesaretleri için daima minnettar olacağız. Bu fedakârlığın adını yaşatmak için Çatak Belediyesi ve Van Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ile birlikte Çatak-Van karayolunun 15. kilometresindeki Görentaş bölgesinde vatandaşların dinlenmeleri ve ibadetlerini yapmaları için çeşme ve mescit yaptırdık. Çığ felaketinin yıldönümünde valimizin katılacağı bir anma programı düzenleyeceğiz. Bu vesile ile tekrardan şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum” dedi.

