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  4. Çığda vefat eden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin anısına fotoğraf sergisi açıldı

Çığda vefat eden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin anısına fotoğraf sergisi açıldı

02.11.2023 14:03 | Son Güncelleme:
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Türkiye Dağcılık Federasyonu, Artvin'de 4 Mart'ta çığ düşmesi sonucu vefat eden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin anısına fotoğraf sergisi açtı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide Tekin'in tırmanış yaptığı zamanlarda kendisi ile arkadaşlarının çektiği fotoğraflar sergileniyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, AA muhabirine, Federasyon olarak her yıl bu tarz sergiler düzenlediklerini söyledi.

Dağcıları buluşturmak için böyle etkinlikler yaptıklarını ifade eden Başar, şöyle konuştu:

"Özellikle bu yıl Erzurum'da 1-7 Kasım tarihlerinde Mustafa Tekin'in anmak için bu sergiyi açtık. Mustafa bizim için çok değerli biriydi. Dağcılık camiası açısında büyük emeği olan, sevgiyle andığımız bir dostumuzdu. Birlikte çok faaliyete katıldık. Ülkemizde tanınan bir dağcıydı. O yüzden her yıl anmak için buna benzer etkinlikler yapmaya başladık. 2023'teki şampiyonanın ismi 'Mustafa Tekin Spor Tırmanış Şampiyonası' diye değişecek. Bu fotoğraf sergisini de Erzurum'da halkla buluşturup onu doğduğu topraklarda anmak istedik. Federasyon olarak elimizden geldiğince Mustafa Tekin'in anarak bu faaliyetleri sürdürmek istiyoruz."

Başar, sergilenen fotoğrafların hepsinin bir hikaye barındırdığını ve bu kareleri halkla buluşturmak istediklerini belirtti.

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