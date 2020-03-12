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Çiğdem yüzme havuzunda çalışmalar süratle devam ediyor

ANKARA HABERLERİ  | 12.03.2020 11:58 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesinin Birlik Mahallesi’nde hizmete sunduğu Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu’nun ardından Çiğdem Mahallesi’nde yapımı devam eden ikinci yüzme havuzunda çalışmalar son hızla sürüyor.Türkiye’nin en büyük ilçe belediyesi olma sorumluluğuyla çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu’nun ardından Çiğdem Mahallesi’nde yapımı devam eden yüzme havuzunu vatandaşların hizmetine sunmak için gün sayıyor.

Çankaya Belediyesinin Birlik Mahallesi’nde hizmete sunduğu Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu’nun ardından Çiğdem Mahallesi’nde yapımı devam eden ikinci yüzme havuzunda çalışmalar son hızla sürüyor.
Türkiye’nin en büyük ilçe belediyesi olma sorumluluğuyla çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu’nun ardından Çiğdem Mahallesi’nde yapımı devam eden yüzme havuzunu vatandaşların hizmetine sunmak için gün sayıyor. Kaba inşaatı bitme aşamasına gelen yüzme havuzu, olimpik standartlarda hizmet verecek. İçerisinde 25 metre uzunluğunda ve altı kulvardan oluşan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ile 15 metrekarelik rehabilite-eğlence havuzunun bulunacağı tesiste, ayrıca vatandaşlar için yoga, pilates, aerobik ve step alanları bulunacak.
Birlik Mahallesi’nde açılan Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu’yla birlikte Çankayalıların yıllardır özlemini duyduğu bir ihtiyacı giderdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Çankayalılara layık olmaya çalışıyoruz. Çankaya’da ihtiyaç duyulan yüzme havuzunun ikincisini Çiğdem Mahallesi’nde yapıyoruz. En kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çankaya Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptığımız protokol kapsamında çocuklarımız beden eğitimi derslerini Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapıyorlar. Çiğdem Yüzme Havuzu tamamlandıktan sonra Çiğdem Mahallesi ve çevresinde eğitim gören çocuklarımız yeni havuzumuzdan yararlanacak” diye konuştu.

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