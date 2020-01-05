Ciğerci Aziz Usta’dan spora destek

Eskişehir’in meşhur kebapçısı Ciğerci Aziz Usta, Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü oyuncuları ve yöneticilerini ağırlayarak sporculara malzeme desteği verdi.

Eskişehir’in meşhur lezzetlerinden Ciğerci Aziz Usta, amatör kulüplere desteğine devam ediyor. İşletme sahibi Aziz Karagöz, son olarak Eskişehir’i temsil eden Görme Engelliler Spor Kulübü oyuncuları ve yönetimini işletmesinde ağırladı. Ziyarette her bir sporcuya eşofman takımı da hediye edilirken, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aziz Karagöz, bu gibi desteklerle işletme olarak hem sporcuların hem de görme engelli vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ercan Güner ise kulüp adına destekleri için Aziz Karagöz’e plaket takdim etti.

