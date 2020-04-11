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Çiğerci Aziz’den Şanlıurfa’nın 100’üncü yılı kutlama mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.04.2020 16:30 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın yemek ve kültürünü Eskişehirlilere yaşatan Çiğerci Aziz Usta’nın sahibi Aziz Karagöz, Şanlıurfa’nın kuruluşun 100’üncü yıl dönümünde bir mesaj yayınlandı.Aziz Karagöz, mesajında; “Urfamızı şanlı yapan destansı mücadele sonucunda; bugün Şanlıurfa’mızın kurtuluşunun 100’üncü yılını coşkuyla kutlayamamanın hüznü içerisindeyiz.

Çiğerci Aziz’den Şanlıurfa’nın 100’üncü yılı kutlama mesajı

Şanlıurfa’nın yemek ve kültürünü Eskişehirlilere yaşatan Çiğerci Aziz Usta’nın sahibi Aziz Karagöz, Şanlıurfa’nın kuruluşun 100’üncü yıl dönümünde bir mesaj yayınlandı.
Aziz Karagöz, mesajında; “Urfamızı şanlı yapan destansı mücadele sonucunda; bugün Şanlıurfa’mızın kurtuluşunun 100’üncü yılını coşkuyla kutlayamamanın hüznü içerisindeyiz. Nice zorluklarla mücadele etmiş, nice zaferlere imza atmış bir halk olarak Şanlıurfa’mızın kurtuluşunun 100’üncü yılının; vatanımıza, milletimize, şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Şanlı zaferlere adını altın harflerle yazan ülkemizin; içinde bulunduğu Covid-19 salgından zaferle çıkıp, Şanlıurfa’mızın kurtuluşunun 101’inci yılını coşkuyla kutladığımız günlerde görüşünceyedek dek sağlıkla kalın, evde kalın" dedi.

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