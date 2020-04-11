Çiğerci Aziz’den Şanlıurfa’nın 100’üncü yılı kutlama mesajı

Şanlıurfa’nın yemek ve kültürünü Eskişehirlilere yaşatan Çiğerci Aziz Usta’nın sahibi Aziz Karagöz, Şanlıurfa’nın kuruluşun 100’üncü yıl dönümünde bir mesaj yayınlandı.

Aziz Karagöz, mesajında; “Urfamızı şanlı yapan destansı mücadele sonucunda; bugün Şanlıurfa’mızın kurtuluşunun 100’üncü yılını coşkuyla kutlayamamanın hüznü içerisindeyiz. Nice zorluklarla mücadele etmiş, nice zaferlere imza atmış bir halk olarak Şanlıurfa’mızın kurtuluşunun 100’üncü yılının; vatanımıza, milletimize, şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Şanlı zaferlere adını altın harflerle yazan ülkemizin; içinde bulunduğu Covid-19 salgından zaferle çıkıp, Şanlıurfa’mızın kurtuluşunun 101’inci yılını coşkuyla kutladığımız günlerde görüşünceyedek dek sağlıkla kalın, evde kalın" dedi.

