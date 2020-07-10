Çiğli Belediyesi internet tabanlı telefon santraline geçti

Çiğli Belediyesinde iletişim kalitesinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla IP Telefon Santrali kullanımına geçildi. Başkan Utku Gümrükçü, belediyede internet alt yapısının kullanıldığı hızlı, ucuz, etkin ve entegre iletişim dönemine geçildiğini söyledi.

Normalleşme süreci ile birlikte tekrar tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayan Çiğli Belediyesinde, vatandaş ve muhtarlar arası iletişimi kolaylaştıran CRM Vatandaş İlişkileri Yönetimi Sistemi’nden sonra kurum içi ve kurum dışı telefonla iletişim ağını güçlendirmek amacıyla IP Telefon Santrali devreye girdi. Sistem, belediyedeki mevcut internet alt yapısını kullanarak belediyenin tüm dış birimlerini dahili hatların kullanıldığı tek bir santralde topluyor. IP Santral ile hem daha hızlı, hem de düşük maliyetli iletişim olanağı sağlanmış oluyor. CRM görüşmelerini kayıt altına alan IP Telefon Santrali, farklı yazılım ve sosyal medya araçlarıyla entegrasyon ve görüntülü görüşme olanağı da sağlıyor.

Dış birimlere ulaşmak çok kolay

Belediye internet altyapısının kullanıldığı, ücret ödenmeyen ve ciddi tasarruf sağlayan IP Telefon Santrali, Çiğli Belediyesinin yeni ve eski binalarında bulunan tüm müdürlükler ile belediyenin dış birimleri olan Harmandalı Semt Merkezi ve Spor Tesisi, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Atatürk Spor Salonu, Atatürk Stadı, Evka 2 Kütüphanesi, Sasalı ve Kaklıç Hizmet binaları kullanıyor.