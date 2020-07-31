Çiğli Belediyesi kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine iletiyor

Çiğli Belediyesi Kurban Bayramında Çiğli’deki ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile kurban kesen vatandaşları bir araya getiren “Kurban paylarınız ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürsün” projesini hayata geçirdi.

Kurban pazarını ziyaret ederek vatandaş ve esnafın bayramını kutlayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, proje kapsamında vatandaşların bağışladığı kurban etlerinin Çiğli’deki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandığını söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelerin bayram sevincini yaşaması için Kurban Bayramı’nın ilk iki gününde belediye ekipleri sahada çalışacak. Ekipler, bağışlanan kurban paylarının gerçek ihtiyaç sahiplerine iletilmesi için görevlerinin başında olacak. Başkan Utku Gümrükçü, Çiğli Belediyesi ekiplerinin gün boyunca kurban kesim alanlarında ihtiyaç sahipleri ile kurban kesen vatandaşlar arasında köprü kurarak dayanışma duygularını canlandıracağını söyledi.

Kurban pazarlarında stantlar kuruldu

Çiğli Belediyesi, 8 kurban kesim yerinde bayramın 1. ve 2. gününde hizmet vermek üzere kurduğu stantlarla kurban eti payını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların hizmetinde olacak. Vatandaşların ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için belediye görevlilerinin bulunduğu standa teslim edilen kurban eti payları, belediyeye ait tesiste hijyenik koşullarda paketlendi. Paketlenen etler aynı gün içerisinde yoksulluk belgesi olan kişilere belediye ekipleri tarafından adreslerine teslim edilmeye başlandı.