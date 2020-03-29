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Çiğli Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

İZMİR HABERLERİ  | 29.03.2020 13:14 | Son Güncelleme

Çiğli Belediyesi tarafından, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkânı azalan sokak hayvanları için tüm mahallelere mama ve su bırakıldı.Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüs tedbirlerinin ardından açlık sorunuyla karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı.

Çiğli Belediyesi tarafından, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkânı azalan sokak hayvanları için tüm mahallelere mama ve su bırakıldı.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüs tedbirlerinin ardından açlık sorunuyla karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı. Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çiğli Hayvan Hakları Meclisi üyeleri ile birlikte sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak adına park ve bahçeler başta olmak üzere kentin birçok noktasına mama ve su bıraktı. Sağlık sorunu yaşadığı tespit edilen hayvanların tedavileri yapıldı. Ekipler belirli periyotlarla mama ve su takviyesini devam ettirecek. Başkan Utku Gümrükçü, Çiğli sınırları içinde bulunan bütün sokak hayvanlarının günlük besleme programı dahilinde mama dağıtımının yapıldığını söyledi.

“Aklımız can dostlarımızda”
Olağanüstü bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Başkan Utku Gümrükçü, “Korona virüs salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündemi oluşturuyor. Çiğli Belediyesi olarak biz de, hemşehrilerimizin sağlığını korumak amacıyla tedbirler alıyor ve özenle hayata geçiriyoruz. Bu çalışmalarımızı yürütürken sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Vatandaşlarımızın evlerinden çıkamadığı bu dönemde can dostlarımızın beslenme sıkıntısı yaşamamaları adına kentimizin belirli noktalarına ekiplerimiz aracılığıyla mama ve su bıraktık. Yalnızca insanların değil kentimizdeki tüm canlıların sağlığı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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