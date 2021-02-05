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Çiğli Belediyesi üniversite öğrencilerini iş yaşamına hazırlıyor

05.02.2021 15:39 | Son Güncelleme:
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Çiğli Belediyesi üniversite öğrencilerini iş yaşamına hazırlıyor

Çiğli Belediyesi öncülüğünde bölgedeki iş potansiyeline doğru yön vermek amacıyla kurulan “İşte Çiğli” istihdama destek projesi kapsamında üniversite öğrencilerine zoom üzerinden cv hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimi verildi.İş arayan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getirerek istihdam sorununa yerel anlamda katkı sağlamayı hedefleyen Çiğli Belediyesi, barista ve pasta yapımı eğitimlerinden sonra bu kez de üniversite öğrencilerini iş yaşamına hazırlayacak önemli bir uygulamaya imza attı.

Çiğli Belediyesi öncülüğünde bölgedeki iş potansiyeline doğru yön vermek amacıyla kurulan “İşte Çiğli” istihdama destek projesi kapsamında üniversite öğrencilerine zoom üzerinden cv hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimi verildi.
İş arayan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getirerek istihdam sorununa yerel anlamda katkı sağlamayı hedefleyen Çiğli Belediyesi, barista ve pasta yapımı eğitimlerinden sonra bu kez de üniversite öğrencilerini iş yaşamına hazırlayacak önemli bir uygulamaya imza attı. Eğitmen Meriç Kul tarafından online olarak verilen eğitimlere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Eğitimler kapsamında, cv hazırlama ve mülakat tekniklerinin yanı sıra öğrencilere “İşte Çiğli” kariyer portalı ve kariyer girişimcilik ofisi hakkında da bilgi verildi.

Başkan Gümrükçü: “Gençlerimizin yanındayız”
Geleceğin teminatı olarak gördükleri gençlere her konuda destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Gençlerimizin yalnızca eğitimlerine konsantre olmaları için her türlü ihtiyacıyla yakından ilgileniyoruz. Onlara sosyal, sportif ve kültürel aktivite imkanları sağlamak için çalışmalarımızı özveriyle sürdürüyoruz. İlçemizde bulunan Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileriyle dönem dönem bir araya gelerek üzerine sohbet ediyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Son olarak, İşte Çiğli Kariyer Girişimcilik Ofisimiz aracılığıyla gelecekte ülkemizi yönetecek ve kalkındıracak olan öğrencilerimizi iş hayatına hazırlamak için bir takım eğitimler verdik. Çiğli Belediyesi olarak, gençlerimizin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Çiğli Belediyesi üniversite öğrencilerini iş yaşamına hazırlıyor

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