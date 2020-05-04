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Çiğli Belediyesinde pazarlar o isme emanet

İZMİR HABERLERİ  | 04.05.2020 15:35 | Son Güncelleme

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüs (Covid-19) ile etkin mücadele sürecinde bir kişiyi daha sahaya sürdü.

Çiğli Belediyesinde pazarlar o isme emanet

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüs (Covid-19) ile etkin mücadele sürecinde bir kişiyi daha sahaya sürdü. Çiğli Belediyesi CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Mustafa Avdan, Çiğli Belediye Başkan Yardımcılığına atandı.
Başkan Utku Gümrükçü, salgın sürecinde özellikle önemli olan pazar yerlerinin denetimini, iki dönemdir meclis üyeliği yapan Mustafa Avdan’a teslim etti. Korona virüs ile mücadele sürecinde yoğun tempoyla çalışan Zabıta Müdürlüğü ve Vefa Destek Grubundan sorumlu olacak Avdan, Çiğli’de virüsle mücadele için vakit kaybetmeden sahada görev yapmaya başladı. 1958 yılında Salihli’de doğan Avdan uzun yıllar serbest mali müşavirlik görevinde bulundu. Gençlik yıllarından itibaren CHP içinde siyaset yapan Avdan 2009 yılından itibaren partinin çeşitli kademelerinde görev aldı. İki dönemdir meclis üyeliği yapan Avdan halen meclis grup başkan vekilliği, grup sözcülüğü ve encümen başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Avdan, evli ve 2 çocuk babası.

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