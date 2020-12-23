YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Çiğli Belediyesinden 1 yılda 40 bin ton su tasarrufu

Çiğli Belediyesinden 1 yılda 40 bin ton su tasarrufu

İZMİR HABERLERİ  | 23.12.2020 14:17 | Son Güncelleme

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile uyum çalışmaları çerçevesinde kurum içerisinde köklü değişiklikler yapan Çiğli Belediyesi, baraj doluluk oranlarının oldukça düşük olduğu 2020 yılını 40 bin 330 ton su tasarrufuyla tamamladı.İklim değişikliği nedeniyle tüm dünyanın karşı karşıya olduğu kuraklık sorununa Çiğli Belediyesinden yerel anlamda önemli tasarruf desteği geldi.

Çiğli Belediyesinden 1 yılda 40 bin ton su tasarrufu

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile uyum çalışmaları çerçevesinde kurum içerisinde köklü değişiklikler yapan Çiğli Belediyesi, baraj doluluk oranlarının oldukça düşük olduğu 2020 yılını 40 bin 330 ton su tasarrufuyla tamamladı.
İklim değişikliği nedeniyle tüm dünyanın karşı karşıya olduğu kuraklık sorununa Çiğli Belediyesinden yerel anlamda önemli tasarruf desteği geldi. Göreve gelir gelmez Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Ağına katılarak birçok projeyi hayata geçiren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kurum içinde de önemli adımlar attı. Belediye hizmet binalarında kullanılmak üzere alınan 68 adet susuz pisuvar, 83 adet sensörlü musluk ve 134 adet klozet ile gerçekleştiren tasarruf eylemleri ile 2020 yılında toplam 40 bin 330 ton su tasarrufunda bulunuldu.
Yeryüzündeki tüm canlıların yaşamlarını devam ettirebilmesi için suya muhtaç olduğunu ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Ülkemizde ve dünyada bilim insanlarının son yıllarda en çok üzerine kafa yorduğu konu sürdürülebilirlik. Küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucunda insanlık olarak kuraklık sorunuyla karşı karşıyayız. Yerel anlamda baktığımızda ise barajlarımızın doluluk oranlarındaki düşüş kaygı verici boyutlara ulaşmış durumda. Çiğli Belediyesi olarak, sürdürülebilirlik çalışmalarımız çerçevesinde kurumumuz içerisinde belli başlı tasarruf adımları attık. Bu adımlar sonucunda 2020 yılını 40 bin 330 ton tasarruf ettik. Umarım bu çalışmalarımız diğer kuruluşlara da örnek olur ve ihtiyaç duyduğumuz tasarruf oranlarını çok daha yukarılara çekeriz” dedi.

Çiğli Belediyesinden 1 yılda 40 bin ton su tasarrufu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir Namaz Vakitleri 23 Aralık Çarşamba

İmsak
06:51
Sabah
08:19
Öğle
13:16
İkindi
15:41
Akşam
18:02
Yatsı
19:25

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Çarşamba

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Ülkücan Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Kendirci Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.