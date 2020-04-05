YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Çiğli Belediyesinden ailelere videolu psikolojik destek

Çiğli Belediyesinden ailelere videolu psikolojik destek

İZMİR HABERLERİ  | 05.04.2020 11:58 | Son Güncelleme

Çiğli Belediyesinin korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde yaşanan sosyal ve psikolojik sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla başlattığı “Aile Danışmanlığı Hizmeti” kısa filmlerle anlatılmaya başlandı.Covid-19 salgınına karşı toplumun ve sağlık emekçilerinin sağlığını korumak adına gerekli temel tedbirleri aldıran Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, önemli bir uygulamanın daha startını verdi.

Çiğli Belediyesinin korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde yaşanan sosyal ve psikolojik sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla başlattığı “Aile Danışmanlığı Hizmeti” kısa filmlerle anlatılmaya başlandı.
Covid-19 salgınına karşı toplumun ve sağlık emekçilerinin sağlığını korumak adına gerekli temel tedbirleri aldıran Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, önemli bir uygulamanın daha startını verdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar kapsamında, korona virüs ile mücadele sürecinde aile hayatında psikolojik olarak dikkat edilmesi gereken unsurlar 7 bölümlük kısa filmler ile anlatıldı. Çekilen filmler Belediyenin ve Başkan Utku Gümrükçü’nün sosyal medya hesapları ile Youtube kanalında yayınlanıyor. Çekilen videoların konu başlıkları ise şöyle: ’Aile olarak bu süreçte korku ve kaygılarımızı nasıl yönetiriz’, ’Çocuklarımızın süreçle ilgili korkularını paylaşıp onlara destek olalım’, ’Tüm aile bireyleri bir aradayken olası çatışmalarla baş etmek, ’Evde Kal; çocuğunla keyif al’, ’Yaş almış büyüklerimize destek olalım’, ’Sınavlara hazırlanan gençlere nasıl destek olabiliriz’ ve ’Çocuklarla oyun oynama.’

“Bedenen ve psikolojik olarak güçlü olacağız”
Korona virüs salgınına karşı her türlü tedbiri özenle almaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Gümrükçü, “Sosyal ve iş hayatının durma noktasına geldiği ve vatandaşlarımızın zamanının büyük çoğunluğunu evlerinde geçirmek zorunda kaldığı bu süreçte yaşanacak olası psikolojik sorunlar için de tedbirler alıyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzde görevli sosyologlarımız aracılığıyla aile içi ilişkilerde dikkat edilmesi gereken noktaları halkımızla paylaşıyoruz. Bu süreci hem bedenen hem de psikolojik olarak sağlıklı atlatabilmek amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları başladı

Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları başladı

Diyarbakır’da toplu taşıma araçları hergün dezenfekte ediliyor

Diyarbakır’da toplu taşıma araçları hergün dezenfekte ediliyor

Manisa il sınırında uygulama; araçlar geri gönderiliyor

Manisa il sınırında uygulama; araçlar geri gönderiliyor

Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ödemeleri evlerine götürülüyor

Yaşlıların maaşları ve ihtiyaçlıların destek ödemeleri evlerine götürülüyor

Marmaris’te makilik alanda yangın çıktı

Marmaris’te makilik alanda yangın çıktı

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

İzmir Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
05:19
Sabah
06:43
Öğle
13:19
İkindi
16:55
Akşam
19:45
Yatsı
21:04

İzmir Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Hazal Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Egenur Eczanesi
Balcova
Gaye Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Yaşaroğlu Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vali Ayyıldız, tüm İzmirlilere teşekkür etti

Vali Ayyıldız, tüm İzmirlilere teşekkür etti

Meslektaşının Çantasını Çalmakla Suçlanan Avukata Ceza

Meslektaşının Çantasını Çalmakla Suçlanan Avukata Ceza

Uyuşturucu Bağımlısı Kocadan 3 Aylık Hamile Eşe Ölüm Tuzağı

Uyuşturucu Bağımlısı Kocadan 3 Aylık Hamile Eşe Ölüm Tuzağı

Ege Seramik, Fortune 500 Listesinde

Ege Seramik, Fortune 500 Listesinde

Alsancak'taki Silahlı Kavga

Alsancak'taki Silahlı Kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.