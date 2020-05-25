YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Çiğli Belediyesinden çocuklara online satranç kursu

Çiğli Belediyesinden çocuklara online satranç kursu

İZMİR HABERLERİ  | 25.05.2020 11:55 | Son Güncelleme

Çiğli Belediyesi tarafından, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında online olarak verilmeye başlanan ücretsiz satranç kursları normalleşme sürecinde de devam ediyor.Halk sağlığını tehdit eden Covid-19 salgını süresince hizmetlerin bir kısmının online olarak sunulduğu Çiğli Belediyesi tarafından 6-12 yaş arası çocuklara cumartesi günleri 16.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz satranç kursu veriliyor.

Çiğli Belediyesinden çocuklara online satranç kursu

Çiğli Belediyesi tarafından, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında online olarak verilmeye başlanan ücretsiz satranç kursları normalleşme sürecinde de devam ediyor.
Halk sağlığını tehdit eden Covid-19 salgını süresince hizmetlerin bir kısmının online olarak sunulduğu Çiğli Belediyesi tarafından 6-12 yaş arası çocuklara cumartesi günleri 16.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz satranç kursu veriliyor. Salgın ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, bu uygulama ile evde geçirdikleri zamanlarını verimli olarak değerlendirme imkanı buluyor. Çiğli Belediyesi’nin online satranç kursu sayesinde çocuklarının evde oldukları bu uzun süreyi keyifli geçirdiklerini ifade eden ebeveynler, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’ye teşekkürlerini iletti.
Toplum olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Bu süreçten en çok çocuklarımız etkilendi. Okulların tatil edilmesi ve sonrasında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çok uzun bir süredir evdeler. Alışkanlıklarını ve hobilerini yerine getiremiyorlar. Çiğli Belediyesi olarak, kentimizin çocuklarına yönelik de çalışmalar yapıyoruz. Bu doğrultuda, 6-12 yaş arası çocuklarımızın hem keyifli vakit geçirmelerini sağlamak hem de kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla satranç kurslarımızı online olarak devam ettiriyoruz. Çocuklarımıza, cumartesi günleri üçer grupta olmak üzere iki saat ücretsiz satranç kursu veriyoruz. Isınan havaları da göz önünde bulundurarak çocuklarımıza evlerinde keyifli aktivite imkanları sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadıPolisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadı
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Bayramda onları unutmadılar

Bayramda onları unutmadılar

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

İzmir Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:46
Öğle
13:13
İkindi
17:06
Akşam
20:31
Yatsı
22:07

İzmir Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Hazal Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Dilek Eczanesi
Balcova
İlayda Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Yelken Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Dijital Medya Uzmanı Özdoğan: "Sosyal medyada beğenilmemek mutsuz ediyor"

Dijital Medya Uzmanı Özdoğan: "Sosyal medyada beğenilmemek mutsuz ediyor"

Liseli kız can verdi

Liseli kız can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.