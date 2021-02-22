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Çiğli Belediyesinden eczacı istihdamına destek

22.02.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Çiğli Belediyesinden eczacı istihdamına destek

Çiğli Belediyesi ile İzmir Eczacı Odası arasında, pandemi sürecinde iş yükü artan eczanelerin kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasına destek olmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.Çiğli’de, eczacılara yönelik önemli bir uygulamaya imza atıldı.

Çiğli Belediyesi ile İzmir Eczacı Odası arasında, pandemi sürecinde iş yükü artan eczanelerin kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasına destek olmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
Çiğli’de, eczacılara yönelik önemli bir uygulamaya imza atıldı. Pandemi sürecinin etkisiyle iş yükü artan eczanelere teknik personel desteği sağlanması amacıyla, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol doğrultusunda, eczanelerde çalışmak isteyen vatandaşlara teknisyen eğitimi verilecek. İzmir Eczacı Odasına bağlı eczacılar tarafından verilecek eğitimler, mart ayında başlayacak. Çiğli Belediyesi tarafından duyurusu yapılacak eğitimler, pandemi şartlarından ötürü dijital mecrada gerçekleştirilecek.

Başkan Gümrükçü: “Eczacılar rahat bir nefes alacak”
Özellikle pandemi sürecinde eczanelerin iş yükünde ciddi bir artış olduğunu ifade eden Başkan Gümrükçü, “Covid-19 salgını dolayısıyla yaklaşık bir yıldır olağanüstü bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte eczacılarımız, toplum sağlığını korumak için fedakarca çalıştı. Sürecin uzamasını ve yoğunluğun devam etmesini göz önünde bulundurarak eczacılarımızın yükünü hafifletmek için İzmir Eczacı Odası ile önemli bir protokole imza attık. Eczanelere teknisyen desteği sağlamak adına eğitimler düzenleyeceğiz. Bu sayede hem iş arayan vatandaşlarımızın istihdamına destek olacak hem de eczacıların iş yükünü hafifletmiş olacağız” dedi.

Sayılkan: “Nitelikli personel ihtiyacımız var”
Teknik personel eksiğini kapatmak için çalıştıklarını belirten Sayılkan, “Eczanede çalışan tekniker statüsündeki personelimiz sayı olarak yeterli değil. Nitelikli personele ihtiyacımız var. Bu doğrultuda Çiğli Belediyesi ile yaptığımız iş birliği doğrultusunda hızlandırılmış eğitim vererek sınavlar gerçekleştireceğiz. Eczacı odası olarak, bu işi meslek edinmek isteyen kardeşlerimize bir yol açmış olacağız. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kardeşlerimizin eczanelerde iş bulmasıyla iş yükümüzün de bir nebze olsun hafiflemesini sağlayacağız” dedi.

Çiğli Belediyesinden eczacı istihdamına destek

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Yazal Eczanesi
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