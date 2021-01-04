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Çiğli Belediyesinden kadınlara afet yönetim eğitimi

İZMİR HABERLERİ  | 04.01.2021 16:17 | Son Güncelleme

Çiğli Belediyesi tarafından, Kadın Emeği ve Değerlendirme Vakfının (KEDV) katkılarıyla başlatılan "Kadın Liderliğinde Afete Hazırlık, Risk Azaltma ve Dirençlilik" programında, Çiğlili kadınlara afet dönemlerinde ‘Kadın liderliğinde Afete Hazırlık, Risk Azaltma Eylem Planı’ kapsamında eğitimler verilip farkındalık çalışmaları yürütülüyor.Kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamda yer almasını desteklemek amacıyla aralık ayı içerisinde "Dijital Pazarlama, Mobil Fotoğrafçılık ve Finansal Bilinçlendirme" eğitimlerinin verildiği Çiğli’de, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün öncülüğünde önemli bir uygulama daha hayata geçiriliyor.

Çiğli Belediyesi tarafından, Kadın Emeği ve Değerlendirme Vakfının (KEDV) katkılarıyla başlatılan "Kadın Liderliğinde Afete Hazırlık, Risk Azaltma ve Dirençlilik" programında, Çiğlili kadınlara afet dönemlerinde ‘Kadın liderliğinde Afete Hazırlık, Risk Azaltma Eylem Planı’ kapsamında eğitimler verilip farkındalık çalışmaları yürütülüyor.
Kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamda yer almasını desteklemek amacıyla aralık ayı içerisinde "Dijital Pazarlama, Mobil Fotoğrafçılık ve Finansal Bilinçlendirme" eğitimlerinin verildiği Çiğli’de, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün öncülüğünde önemli bir uygulama daha hayata geçiriliyor. Pandemi koşulları nedeniyle online olarak düzenlenecek program kapsamında, kadınlara ikamet ettikleri mahallelerin yapılaşma, sağlık merkezi, ulaşım, toplanma alanları ve acil müdahale teknikleriyle ilgili farkındalık eğitimleri verilecek. Bu projeyle kadınların, olası doğal afet durumlarında psikolojik olarak daha güçlü olması ve stres eşiği yüksek olan bu süreçlere hazırlıklı olması, başarıyla liderlik etmesi hedefleniyor.

Model mahalle: İzkent
Programın ilk etabında uygulama yeri olarak belirlenen İzkent Mahallesinden gönüllü 20 kadınla online olarak gerçekleştirilen toplantıda; ikamet ettikleri mahallenin risk ve kapasite haritalarının çıkarılması, riskleri azaltacak önlem ve tedbirlerin belirlenmesine yönelik eğitimler verildi. Proje kapsamında ikinci toplantı, Egekent ve İzkent mahallelerinde ikamet eden kadınların katılımıyla online olarak gerçekleştirilecek. İki mahallenin yaklaşık 2 ay süren eğitimlerinin tamamlanmasından sonra diğer mahallelerde de eğitimlere ve farkındalık çalışmalarına başlanacak. Çalışmalar sonucunda elde edilen ‘Afete Hazırlık Eylem Planı Kılavuzu’ çalışmaları Çiğli’nin kamu, yerel ve akademik mekanizmalarıyla paylaşılacak.

Başkan Gümrükçü: "Kadınsız hayat olmaz"
Kadınların hayatın her alanında aktif ve güçlü olmaları adına hizmet ve projeler üretmeye devam ettiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Öncelikle şunu kabul etmeliyiz ki kadının toplumdaki yeri güçlenmeden, toplumsal ve sosyal gelişim olmaz. Kadınlara değer vermeyen toplumlar asla ilerleyemezler. Biz de bu bilinçle, kadınları sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik hayata dahil etmek adına teşvik edici programları bir bir uygulamaya geçiriyoruz. Son olarak, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz öncülüğünde kadınlara yönelik ‘Afete hazırlık eylem planı’ eğitimlerimizi başlattık. Eğitimlerini tamamlayan kadınlar, her türlü doğal afette vatandaşlarımızın hizmetinde olan Çiğli Belediyesi Arama Kurtarma Birimimizde de gönüllü olup eğitim alarak görev alabilecek. Ayrıca AFAD ile de koordineli çalışmalar yürüteceğiz. Hayatın normal akışında olduğu gibi bu tür sıkıntılı süreçlerin yönetiminde de kadınların aktif rol alarak, liderlik yapmalarını sağlayacağız" dedi.

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