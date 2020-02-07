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Çiğli Belediyesinden okullara Atatürk büstü

İZMİR HABERLERİ  | 07.02.2020 09:56 | Son Güncelleme

Çiğli sınırları içerisinde yer alan okul ve muhtarlıkların Atatürk büstü ihtiyacı, Çiğli Belediyesi sanat atölyesi tarafından karşılanıyor.

Çiğli sınırları içerisinde yer alan okul ve muhtarlıkların Atatürk büstü ihtiyacı, Çiğli Belediyesi sanat atölyesi tarafından karşılanıyor. Yapılan son büst Ahmet Adnan Saygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne hediye edildi.
İzkent Mahallesinde bulunan Ahmet Adnan Saygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetiminden gelen talep üzerine Çiğli Belediyesi Heykeltıraşı Martıgül Kalkan, Atatürk büstü kalıbı çıkarıp ve büst yapımına başladı. Yaklaşık bir ay süren çalışmanın ardından tamamlanan büst okul yönetimine teslim edildi. Hediye edilen büstün bulunduğu alanın çevre düzenlemesi de Çiğli Belediyesi tarafından özenle yapıldı. Devam eden proje kapsamında Turan Çakın İlkokulu’ndan sonra Ahmet Adnan Saygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, büst hediye edilen ikinci okul oldu.
“Heykeller kenti Çiğli”
İlçedeki okul ve muhtarlıkların Atatürk büstü ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Turan Çakın İlkokulu’ndan sonra Ahmet Adnan Saygun Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi yönetiminden gelen talebi değerlendirdik. Heykeltıraş hocamız Martıgül Kalkan’ın özverili çalışmaları sonrasında tamamladığı büstü okul yönetimine hediye ettik. Büstün bulunacağı alanın çevre düzenlemesini yaptık. Başlattığımız bu projeye gelen olumlu geri dönüşler ve talepler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaklıç Mahallesinde açtığımız sanat atölyemizde hem muhtarlık ve okulların taleplerine çözüm üretiyor hem de kentimizin farklı noktalarına heykeller inşa etmeye devam ediyoruz” dedi.

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