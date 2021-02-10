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  4. ’Çiğli İş Rehberim’ esnaf ile vatandaşı buluşturan proje oldu

’Çiğli İş Rehberim’ esnaf ile vatandaşı buluşturan proje oldu

10.02.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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Çiğli Belediyesi tarafından, vatandaşların yerel esnafa ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen “Çiğli İş Rehberim” projesi kapsamında bastırılan iş rehberi kitapçığı ilçedeki esnaflara dağıtıldı.Pandemi koşullarından ötürü sıkıntılı günler geçiren esnafların ihtiyaç ve sorunlarına yerel anlamda çözüm üretmek amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü Çiğli’de, Başkan Utku Gümrükçü’nün öncülüğünde önemli bir uygulamaya daha imza atıldı.

Çiğli Belediyesi tarafından, vatandaşların yerel esnafa ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen “Çiğli İş Rehberim” projesi kapsamında bastırılan iş rehberi kitapçığı ilçedeki esnaflara dağıtıldı.
Pandemi koşullarından ötürü sıkıntılı günler geçiren esnafların ihtiyaç ve sorunlarına yerel anlamda çözüm üretmek amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü Çiğli’de, Başkan Utku Gümrükçü’nün öncülüğünde önemli bir uygulamaya daha imza atıldı. Vatandaşların esnaflara ulaşımını kolaylaştırmak adına basılı ve online mecrada Çiğli İş Rehberim kitapçığı oluşturuldu. Esnafların bilgilerinin, hizmet sundukları faaliyet alanına göre sınıflandırıldığı iş rehberi tek tek esnaflara dağıtıldı. Proje kapsamında vatandaşların www.isrehberim.org sitesinden esnafların bilgilerine kolayca ulaşması ve talep ettikleri hizmeti yerel esnaftan karşılaması hedefleniyor.

Yerel esnafa destek çağrısı
İş Rehberi kitapçığı dağıtımının yanı sıra Belediye ekipleri tarafından esnafların camına “Haydi Çiğli, Alışverişini Yerel Esnaftan Yap Esnafına Sahip Çık” notu bulunan afişler yapıştırıldı. İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde bulunan billboardlar kullanılarak vatandaşlara yerel esnafa destek çağrısı yapıldı.

Başkan Gümrükçü: "Esnafımızla birlikte büyüyeceğiz"
Sıkıntılı günler geçiren esnafların dertlerine çare olmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Pandemiden ekonomik olarak en çok etkilenen kesimlerin başında esnaflarımız geliyor. Birçoğu uzun zamandır kepenk indirmiş durumda. Çiğli Belediyesi olarak, ilçemiz sınırları içerisinde hizmet veren esnaflarımıza destek olmak için esnaf odalarıyla görüşüyor, ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Bu doğrultuda daha önce kantin ve servis şoförü esnafımıza gıda kolisi dağıtımında bulunduk. Kuaför, berber ve güzellik salonlarına tek kullanımlık havlu dağıttık. Kahvehane esnaflarımıza ise Bin TL nakdi destekte bulunduk. Bu desteklerimizin yanı sıra vatandaşlarımızın yerel esnaflarımıza ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Çiğli İş Rehberim kitapçığı oluşturduk. Kitapçığı esnaflarımıza dağıttık. Hayata geçirdiğimiz bu uygulama ile hem vatandaşlarımız işlerini kolayca halledebilecek hem de esnaflarımızın işlerinde artış olacak" dedi.

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