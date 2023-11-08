YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Çiğli polisi, suçlulara göz açtırmıyor

Çiğli polisi, suçlulara göz açtırmıyor

08.11.2023 08:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Çiğli ilçesinde görev yapan polis ekipleri, bir ayda çeşitli suçlardan aranması olan şüphelileri kıskıvrak yakalarken, ilçede 67 narkotik olayında 83 şüpheli şahsı da gözaltına aldı.

Çiğli polisi, suçlulara göz açtırmıyor

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 1 - 30 Ekim tarihleri arasında suçluları yakalamaya yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan uygulama ve denetlemelerde, çeşitli suçlardan aranması ve haklarında hapis cezası olan 63 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 51’i tutuklandı. Uygulamalarda, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 46 kişiye işlem uygulanırken, 18 adet tabanca, 8 tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve 39 kesici ve delici alet ele geçirildi.

İLÇEDE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak ilçede 67 narkotik olayı gerçekleştirilirken, olaylarla ilgili yakalanan 83 şüpheliden 5’i tutuklandı. Yapılan çalışmalarda, 2 bin 848 sentetik ecza, 777 gram esrar, 97 gram metamfetamin, 2,33 gram kokain, bir miktar skunk ve ecstasy maddesi ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, 3 hırsızlık olayının şüphelisini suçüstü yakalarken, 14 hırsızlık olayını da çözüme kavuşturdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siirt’te anne ve 5 çocuğunun öldüğü kazada yangının çıkış nedeni belli olduSiirt’te anne ve 5 çocuğunun öldüğü kazada yangının çıkış nedeni belli oldu
Mardin’de 1 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktıMardin’de 1 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Siirt’te minibüs takla attı: 4 yaralıSiirt’te minibüs takla attı: 4 yaralı
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 8 Kasım Çarşamba

İmsak
06:14
Sabah
07:38
Öğle
13:00
İkindi
15:48
Akşam
18:13
Yatsı
19:31

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Çarşamba

Aslan eczanesi
Bornova
Çiçekli eczanesi
Bornova
Alper eczanesi
Bergama
Aktuğ eczanesi
Konak
Ritim eczanesi
Guzelbahce
Yazicioğlu eczanesi
Karsiyaka
Yeni sakran eczanesi
Aliaga
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Öğrencisiyle yaşadığı ilişkiyi 'yaz aşkı' diyerek savundu

Öğrencisiyle yaşadığı ilişkiyi 'yaz aşkı' diyerek savundu

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.