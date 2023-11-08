Çiğli polisi, suçlulara göz açtırmıyor

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 1 - 30 Ekim tarihleri arasında suçluları yakalamaya yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan uygulama ve denetlemelerde, çeşitli suçlardan aranması ve haklarında hapis cezası olan 63 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 51’i tutuklandı. Uygulamalarda, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 46 kişiye işlem uygulanırken, 18 adet tabanca, 8 tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve 39 kesici ve delici alet ele geçirildi.

İLÇEDE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak ilçede 67 narkotik olayı gerçekleştirilirken, olaylarla ilgili yakalanan 83 şüpheliden 5’i tutuklandı. Yapılan çalışmalarda, 2 bin 848 sentetik ecza, 777 gram esrar, 97 gram metamfetamin, 2,33 gram kokain, bir miktar skunk ve ecstasy maddesi ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, 3 hırsızlık olayının şüphelisini suçüstü yakalarken, 14 hırsızlık olayını da çözüme kavuşturdu.

