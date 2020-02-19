Çiğli Tramvayına bakanlık onayı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çiğli Tramvay Hattı Projesini onaylarken, projenin Cumhurbaşkanlığı tarafından da onaylanmasının ardından inşaat ihalesi ve yapım sürecinin başlayacağı açıklandı.

Çiğli Tramvay Hattı Projesinde müjde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, projeyi onayladı. Yaklaşık 11 kilometrelik projenin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulacağı, Cumhurbaşkanlığı onayından sonra inşaat ihalesine çıkılacağı açıklandı.

Karşıyaka ve İZBAN’la bağlantı

Öte yandan, 14 istasyondan oluşacak projeyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Çiğli Tramvay Hattı inşaatı yaklaşık 2,5 yılda tamamlanacak. Hat, Karşıyaka Tramvayının devamı niteliğinde olacak. Hattın İZBAN ile entegrasyonunu sağlamak için çevre yolunun üzerinden geçecek yaklaşık 300 metrelik bağlantı köprüsü de inşa edilecek. Köprüde tramvay hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin önünde tramvay istasyonları olacak. Ayrıca hat Çiğli Ata Sanayi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesinin (AOSB) de içinden geçecek. Alaybey’den tramvaya binen kişiler, kesintisiz şekilde Çiğli’ye kadar yolculuk edebilecek.