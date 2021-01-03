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Çiğli’de aile içi şiddete geçit yok

İZMİR HABERLERİ  | 03.01.2021 16:22 | Son Güncelleme

İzmir’de Çiğli Belediyesi, 2020 yılında sivil toplum kuruluşları ile sürdürdüğü iş birliği, hayata geçirdiği projeler ve kurum içerisinde aldığı kararlarla, aile içi şiddeti önlemeye yönelik çalışmalarını yerel anlamda kararlılıkla sürdürdü.Çiğli’de, toplumda farkındalık oluşturmak adına başkan yardımcılığı ve birim müdürlüğü kadrolarındaki kadın sayısını artıran Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kadınların talep ve ihtiyaçlarının karşılanması ve maruz kaldıkları şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü kurdu.

Çiğli’de aile içi şiddete geçit yok

İzmir’de Çiğli Belediyesi, 2020 yılında sivil toplum kuruluşları ile sürdürdüğü iş birliği, hayata geçirdiği projeler ve kurum içerisinde aldığı kararlarla, aile içi şiddeti önlemeye yönelik çalışmalarını yerel anlamda kararlılıkla sürdürdü.
Çiğli’de, toplumda farkındalık oluşturmak adına başkan yardımcılığı ve birim müdürlüğü kadrolarındaki kadın sayısını artıran Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kadınların talep ve ihtiyaçlarının karşılanması ve maruz kaldıkları şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü kurdu. Başkan Gümrükçü, Çiğli Flamingo Kadın Kooperatifinin kurulumuna öncülük ederek, kadınların ekonomik olarak güçlenmesine de destek oldu. Bu hizmetlerin yanı sıra kadınların istihdama katılım oranlarını artırılması için meslek edindirme kursları ve eğitimler düzenlendi.

Acil Yardım Hattı kuruldu
Öte yandan, pandemi koşulları nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu süreçte, Çiğli’de ikamet eden kadınların aile içi şiddete maruz kalmaması adına "Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattını" kuran Çiğli Belediyesi, talepte bulunan kadınlara yönelik ücretsiz hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor.

Toplu İş Sözleşmesine şiddetle mücadele için maddeler eklendi
Aile içi şiddeti önlemeye yönelik hizmet ve uygulamaların bir bir hayata geçirildiği kentte, belediye işçilerine yönelik Genel-İş Sendikasının 8 No’lu şubesiyle imzalanan Toplu İş Sözleşmesine, kadınlara yönelik şiddetle mücadele edilmesi kapsamında maddeler ekledi. Sözleşme kapsamında; aile içi şiddete uğradığını darp raporu veya emniyet şikayet evrakı ile belgeleyen kadın personellere 1 ay ücretli izin verileceği, şiddet uyguladığı mahkeme kararıyla tespit edilen ve 6 ay hapis cezası alan erkek personellerin iş akdinin feshedileceği belirtildi.

İsimleri Çiğli’de yaşatılacak
Çiğli Belediyesinin 2020 lansman projeleri arasında yer alan "Her Ay 1 Park" projesi kapsamında, açılan parklara kadın cinayetlerinde yaşamını yitiren Ceren Özdemir ile Fatma ve Habibe kardeşlerin isimleri verilerek, kadına karşı şiddet konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik önemli bir uygulamaya da imza atıldı.

Başkan Gümrükçü: “Mücadelemiz sürecek”
Kadına karşı şiddet olaylarıyla mücadeleye 2021 yılında da aynı kararlılıkla devam edeceklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Kadınların maruz kaldıkları şiddet olaylarıyla değil; sanatla, sporla, bilimle, eğitimle ve girişimcilikle anılması için Çiğli Belediyesi olarak üzerimize düşenleri yeni yılda da özveriyle yerine getireceğiz. Toplumsal gelişimimiz için kadınlara, bilgi birikimi ve yeteneklerini sergileyebilecekleri ortamlar sunacağız. Eşit hak ve özgürlük mücadelelerine omuz vereceğiz. Daha mutlu ve aydınlık yarınlara kadın-erkek eşitliğinin sağlandığı toplumsal bir bilinçle yürüyeceğiz” dedi.

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