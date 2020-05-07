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Çiğli’de berber ve kuaförlere hijyen setleri dağıtılmaya başlandı

İZMİR HABERLERİ  | 07.05.2020 14:51 | Son Güncelleme

İzmir’de Çiğli Belediyesi, korona virüsü salgınıyla mücadele sürecinde geçici olarak kapatılan ve 11 Mayıs’ta tekrar faaliyete başlayacak olan ilçedeki berber, kuaför ve güzellik salonlarına; siperlik, maske, eldiven ve dezenfekte desteği vermeye başladı.Korona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı Çiğli’de, normalleşme sürecinde belediye çalışmaları hız kazandı.

Çiğli’de berber ve kuaförlere hijyen setleri dağıtılmaya başlandı

İzmir’de Çiğli Belediyesi, korona virüsü salgınıyla mücadele sürecinde geçici olarak kapatılan ve 11 Mayıs’ta tekrar faaliyete başlayacak olan ilçedeki berber, kuaför ve güzellik salonlarına; siperlik, maske, eldiven ve dezenfekte desteği vermeye başladı.
Korona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı Çiğli’de, normalleşme sürecinde belediye çalışmaları hız kazandı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 11 Mayıs’ta açılacağı açıklanan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde yaşanması muhtemel kalabalıklar için ilk tedbiri aldı. Yüz siperlikleri, maske ve eldiven paketlerinin yer aldığı hijyen kitleri, ilçe sınırları içindeki berber, kuaför ve güzellik salonlarına dağıtılmak üzere hazırlandı. Başkan Gümrükçü, setlerin bir kısmını kendisi teslim ederken belediye dezenfekte ekipleri de berber ve kuaför salonlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Korona virüsü ile mücadele sürecindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve gerekli her türlü tedbiri önceden aldıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Covid-19 virüsüyle mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları 11 Mayıs’ta işbaşı yapacak. Yoğunluk yaşanabilir. Bu durumun, esnafımızın ve vatandaşınızın sağlığını riske atmaması için Çiğli Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yaptık. Yakın temas durumlarına karşı, öz kaynaklarımızla ürettiğimiz yüz siperliklerinin yanı sıra maske ve eldiven kutularının yer aldığı hijyen kitleri hazırladık. Bunları, ilçemizdeki tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarına dağıtmaya başladık. Yine berber ve kuaför salonlarında dezenfekte çalışmaları da yaparak hem esnafımızın hem de halkımızın sağlığını korumaya yönelik adımlar atıyoruz. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de tüm imkanlarımızla Çiğli halkının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Çiğli’de berber ve kuaförlere hijyen setleri dağıtılmaya başlandı

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Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:15
Yatsı
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Edikli Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Balçova Eczanesi
Balcova
Tamer Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Şehir Eczanesi
Bayrakli
Yaşaroğlu Eczanesi
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