Çiğli’de çocuk tiyatrosu

Eğitim öğretimin yılının ilk dönemini tamamlayan öğrenciler, Çiğli Belediyesi’nin düzenlediği tiyatro ve eğlencelerle ara tatilin keyfini doyasıya yaşamaya başladı.

Etkinlikler kapsamında 1 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’de Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonunda çocuklarla buluşacak olan uluslararası ödüllü Pınar Çocuk Tiyatrosu, “Oyun Makinesi” adlı interaktif oyunu ile çocukları tiyatro dünyasına davet ediyor. Güzel bir maceranın yaşandığı oyun, iki kardeş olan Ege ve Ece’nin yaz tatilini geçirmek üzere ailece babaannelerinden kalan çiftlik evine gitmesiyle başlayan heyecanlı bir serüveni anlatıyor. Çiftlikte teknolojiden uzak kaldıkları anda buldukları eski ama eğlenceli Oyun Makinesi ile seksek, ip atlama, körebe, köşe kapmaca gibi unutulan eski oyunları tekrar hatırlayarak yaşadıkları eğlenceli deneyimi anlatan interaktif oyun izleyicilerin de oyuna dahil olmasını sağlıyor.

Çiğli Belediyesi ara tatil tiyatro ve eğlence programları çerçevesinde çocukların hem eğlenip hem öğreneceklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi Çocuk Tiyatro ekibimiz çocuklarla buluşmaya başladıkları günden bu yana on binlerce çocuğa ulaşıldı. Tiyatronun öğretici yanını herkes çok iyi bilir. Sağlıklı yaşamdan, sevimli hayvan dostlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya kadar birçok konu hakkında öğretiler çocuklarımızla sahnede buluştu” dedi.

