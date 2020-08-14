Çiğli’de çöp kamyonlarına korona virüs dezenfeksiyonu

Korona virüse karşı tedbiri elden bırakmayan Çiğli Belediyesi, vaka sayısının artmasıyla birlikte çöp kamyonlarında yaptığı dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı.

Korona virüs salgını süreci ve yeni normal düzende korona virüse karşı sıkı tedbirler alan Çiğli Belediyesi, son günlerde vaka sayında artışın yaşanmasıyla birlikte dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çiğli’nin 26 mahallesinde her gün çöp toplayan çöp kamyonları çöplerini Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisine boşalttıktan sonra, döndüğü şantiye tesislerinde sıkı bir dezenfeksiyon işlemine tabi tutuluyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan dezenfekte ekibi kamyonlarda yıkıma ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

25 çöp kamyonu sahada

Her gün 25 çöp kamyonu ile Çiğli’nin tüm mahallelerinden düzenli olarak çöp toplandığını belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çöp kamyonlarımız her gün bütün sokakları geziyor. Atıklarla bulaşan korona virüs riskini en aza indirmek için düzenli olarak yıkadığımız çöp kamyonlarımıza ek olarak dezenfeksiyon işlemi uyguluyoruz. Temizlik ekiplerimiz, çöpünü boşaltarak şantiyeye geri dönen tüm çöp kamyonlarında detaylı bir temizlik ve dezenfeksiyon yapmış oluyor. Çiğli Belediyesi olarak pandemi sürecinin başından itibaren çok sayıda önlemi hemen alarak hayata geçirdik. Son günlerdeki günlük vaka sayısındaki artış nedeniyle tüm birimlerimizde yeniden teyakkuz halinde” dedi.

