Çiğli’de evde bakım hizmeti devam ediyor

Çiğli Belediyesinin 65 yaş ve üstü ve engelli vatandaşlara hizmet veren kişisel bakım ekibi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verdiği hizmetlerine yeniden başladı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, genelge ile Covid-19 risk grubunda olduğu açıklanan kronik hastalara da hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Çiğli Belediyesi kişisel bakım ekibi, salgın nedeniyle ara verdikleri evde bakım hizmetlerine yeniden başladı. Elazığ’da deprem bölgesinde başta çocuklar olmak üzere yüzlerce kişiye banyo yaptırıp depremzedelerin kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayan, pandemi döneminde de evlerinde banyo hizmeti veremedikleri vatandaşların evlerine giderek medikal yıkama setleri dağıtan ekip, görevlerine kaldıkları yerden devam ediyor.

Ekipler hijyen kurallarına uyuyor

Covid-19 tespitini sağlayan PCR testinin rutin olarak uygulandığı kişisel bakım ekibi, hizmetleri yerine getirirken hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyuyor. Tulumlarını giyip sterilizasyon işleminden geçtikten sonra evlere giden ekip, maske ve eldiven gibi temel kurallara da dikkat ederek banyo ve bakım işlemlerini gerçekleştiriyor. Vatandaşların evlerinde banyo, el ayak bakımı, saç boyama ve kesimi gibi hizmetler yerine getiriliyor. Randevu sistemi ile evde kişisel bakım hizmeti verilenler arasında yatağa bağımlı hastalar, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile engellilerin yanı sıra son açıklanan genelgeyle Covid-19 açısından riskli grupta kaldığı açıklanan kronik hastalar da yer alıyor. Kişisel bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, belediyenin hizmet için belirlemiş olduğu telefon numarasını arayarak randevu alıyor.