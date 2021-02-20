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Çiğli’de ilk başvurulara ödemeler hemen yapıldı

20.02.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Çiğli’de ilk başvurulara ödemeler hemen yapıldı

Çiğli Belediyesi tarafından, pandemi şartlarından dolayı ekonomik sıkıntı yaşadığı tespit edilen Çiğli’deki kahvehane, kıraathane, internet kafe ve konsol oyunu salonu esnaflarından destek başvurusunda bulunanlara bin TL nakdi destek ödemeleri hemen yapıldı.Covid-19 salgınından ve salgına bağlı olarak oluşan ekonomik krizden etkilenen esnaflara destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, son olarak uzun süredir kepenk indirmiş olan kahvehane, kıraathane, internet kafe ve oyun konsolu salonu esnaflarına bin TL nakdi destek yardımında bulundu.

Çiğli Belediyesi tarafından, pandemi şartlarından dolayı ekonomik sıkıntı yaşadığı tespit edilen Çiğli’deki kahvehane, kıraathane, internet kafe ve konsol oyunu salonu esnaflarından destek başvurusunda bulunanlara bin TL nakdi destek ödemeleri hemen yapıldı.
Covid-19 salgınından ve salgına bağlı olarak oluşan ekonomik krizden etkilenen esnaflara destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, son olarak uzun süredir kepenk indirmiş olan kahvehane, kıraathane, internet kafe ve oyun konsolu salonu esnaflarına bin TL nakdi destek yardımında bulundu. Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile tespit edilen ihtiyaç sahibi esnafların hesaplarına ödemeler çok kısa sürede gerçekleştirildi.
Esnafların yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Salgının ekonomik boyutu en çok esnaf ve emekçilerimizi etkiledi. Çiğli Belediyesi olarak, pandemi sürecinin başından itibaren ilçemizde hizmet sunan esnaflarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Daha önce hijyen kiti, gıda kolisi ve fiziki yardım uygulamalarında bulunmuştuk. Son olarak da çok uzun süredir iş yerleri kapalı olan kahvehane, kıraathane, internet kafe ve oyun konsolu salonu esnafımıza bin TL nakdi destekte bulunduk. Başvuruda bulunan esnaflarımıza imkanlarımız doğrultusunda destek olmaya ve Çiğli olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmaya çalışacağız” dedi.

Çiğli’de ilk başvurulara ödemeler hemen yapıldı

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