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Çiğli’de korona virüs tedbirleri pandomimle anlatıldı

İZMİR HABERLERİ  | 28.03.2020 12:25 | Son Güncelleme

Çiğli Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı alınması gereken 14 temel tedbir, pandomim sanatıyla anlatıldı.Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk sağlığını tehdit eden korona virüs salgınıyla ciddi anlamda mücadele edilen Çiğli’de, alınan tedbirlere yeni bir boyut kazandırıldı.

Çiğli Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı alınması gereken 14 temel tedbir, pandomim sanatıyla anlatıldı.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk sağlığını tehdit eden korona virüs salgınıyla ciddi anlamda mücadele edilen Çiğli’de, alınan tedbirlere yeni bir boyut kazandırıldı. Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu’nda sosyal mesafe kuralına uyularak çekilen sahneler Çiğli Belediyesi ve Başkan Utku Gümrükçü’nün resmi sosyal medya hesaplarından bir hafta boyunca paylaşılacak. Çiğli Belediyesi tarafından, özellikle çocuklar üzerinde farkındalık sağlamak amacıyla hayata geçirilen bu uygulama ile virüsün yayılmasının engellenmesi konusunda önemli bir adım daha atılmış oldu.

“Tedbirlerin önemini herkese anlatıyoruz”
Korona virüs salgını ile mücadelede kamu kurumlarının aldığı kararlar kadar kişilerin kişisel tedbirlerinin de önemli olduğunu vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak sürecin en başından bugüne halkımızın sağlığını koruma noktasında adımlar atıyoruz. İmkânlarımız doğrultusunda gerek vatandaşlarımızın gerekse sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarına çözümler üretiyoruz. Bu noktada risk grubunda olmasalar dahi taşıyıcı olan çocuklarımızın dikkatini bu konuya çekmek için pandomim sanatına başvurduk. Korona virüs salgınına karşı çocuklarımızda bu bilinci oluşturabilirsek virüsün yayılma zincirini kırmış oluruz” dedi.

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