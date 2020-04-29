Çiğli’de maske ve eldiven atıkları ayrı toplanıyor

Çiğli Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşların kullandığı maske ve eldiven atıkları, çevreye zarar vermemesi için ayrı toplamaya başladı. İlçe sınırları içinde yer alan kamu kurumları, sağlık kuruluşları ile eczanelerin girişlerine atık maske ve eldiven kutuları yerleştirildi. Covid-19 salgınına karşı halk sağlığını korumak adına gerekli her türlü tedbirin vakit kaybedilmeden hayata geçirildiği Çiğli’de, önemli bir uygulamaya daha imza atıldı. Virüsten korunmak amacıyla kullanılan tek kullanımlık maske ve eldivenlerin yeni bir salgına sebep olmaması için belediye binası, Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü gibi kamu kurumları ile sağlık kuruluşları ve eczanelerin girişlerine atık maske ve eldiven kutuları konuldu. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, hijyen amaçlı kullanılan tek kullanımlık maske ve eldivenlerin hastalık yaymaması için halkın yoğun kullanımının bulunduğu alanlara atık kutuları yerleştirdiklerini söyledi. Başkan Gümrükçü, genelgeye uygun olarak atıkların toplanıp bertaraf edileceğini söyledi.

“Atık eldiven ve maskeler kontrollü bertaraf ediliyor”

Salgın sürecinde kullanılan tek kullanımlık maske ve eldiven gibi koruyucu malzemeleri enfeksiyon riskine karşı ayrı toplamaya başladıklarını belirten Başkan Gümrükçü, ayrı toplanan atıkların genelgeye uygun olarak bertaraf edileceğini belirtti. Başkan Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak biz de üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşantılarında toplu olarak bir arada bulunduğu ilçemiz sınırları içerisindeki kamu kurumları, sağlık kuruluşları ile eczanelerin girişlerine atık maske ve eldiven kutuları koyduk. Bu uygulama ile tek kullanımlık eldiven ve maskelerin hijyen şartları içerisinde toplanmasını sağlıyoruz. Ekiplerimiz aracılığıyla, bu konteynerlerin kontrollerini ve temizliğini düzenli yapıyoruz. Tüm hemşehrilerimizle birlikte bu süreci en iyi şekilde geride bırakmak için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

